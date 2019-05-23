Ünlü oyuncu Enis Arıkan DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında, Türkiye’de son zamanlarda adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni, Jet Sosyete ve Alice Müzikal oyuncusu Enis Arıkan’ı ağırladı. 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 13:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye katılım oldukça yoğun oldu.

Samimi, sıcak ve içten bir ortam içerisinde geçen söyleşide sevenleri ile bir araya gelen Arıkan,oyunculuğa nasıl başladığını anlatarak oyunculuk yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Arıkan, kendi profesyonel yaşantısından örnekler vererek katılımcıların kendisiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşi sonrasında ünlü oyuncu Enis Arıkan’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Söyleşi öncesinde ünlü oyuncu Arıkan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Arıkan , gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu aktardı. Prof. Dr. Osam ziyaret sonunda Arıkan’a Gazimağusa’nın simgesi olan karga heykeli takdim etti.