Ünlü Medyum'dan erken seçim kaçınılmaz

ÜNLÜ MEDYUM'DAN ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ

Ergün YAHAT

Gazimağus'nın tanınmış medyumlarından özellikle su falında baktığı tahminleri ile bilinen Füsun İrfanoğlu son bir haftada hükümet kuruldu kurulacak, yaşanan UBP'de güven oylaması öncesi kırgınlıklar artacağını, bir medyum olarak Kıbrıs Manşete özel demeç veren İrfanoğlu su falına baktım erken seçim kapıda.

UBP'de yine bölünmeler yaşanacak parti meclisi en sonunda erken seçim kararı alacak, bu iş en çok YDP sine yaraycak bu seçim inanılmaz yükseliş ile YDP'ye yarayacak HP'de ise büyük hayal kırıklığı yaşanacak oylarında büyük düşüş yaşanacağını söyledi.