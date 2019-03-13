Ünlü dövizciye silahlı saldırı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da faaliyet gösteren GESFİ döviz bürolarının sahibi Gökhan Naim uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

13.3.2019 tarihinde, saat 17:55 sıralarında, Gökhan Naim (E-52), Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Gökhan Naim'in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.