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Ünlü dövizciye silahlı saldırı

Ünlü dövizciye silahlı saldırı

13 Mart 2019 Çarşamba 18:28
Ünlü dövizciye silahlı saldırı

Ünlü dövizciye silahlı saldırı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da faaliyet gösteren GESFİ döviz bürolarının sahibi Gökhan Naim uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

13.3.2019 tarihinde, saat 17:55 sıralarında, Gökhan Naim (E-52), Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Gökhan Naim'in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 13.03.2019 19:50
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