Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon yine GAÜ

Güzelyurt Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanan final maçında, GAÜ, LAÜ’yü 92-71 ile açık ara farkla mağlup ederek geçen sene ki şampiyonluk serisini devam ettirerek bu senede şampiyon oldu.







Şampiyonluk sonrası açıklama yapan GAÜ Basketbol Takımı Baş Antrenörü Gökay İskar; “Öncelikle ailemiz için çok büyük bir başarı. Bu şampiyonluğu kazanarak erken bir yılbaşı hediyesi vermek istiyorduk. Tekrar üniversiteler arası spor oyunları erkekler basketbol branşında şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Bize destekleyen tüm okul yönetimimize teşekkür ediyoruz bu sonucu alabilmek için çok çalıştık. Bu zafer oyuncularımızındır. Ancak kaybedebileceğimiz vaktimizde yok bir an önce sıradaki lig maçlarımıza odaklanmalıyız. Oyuncularımı bu yoğun müsabaka programlarında nasıl karakterli sporcular olduklarını gösterdiler. Rakiplerimiz ile alakalı bizi daha ileriye itecek avantaja çevirebileceğimiz her anı çalışıyoruz. Basketbolda takım olmak en önemli şey”

İskar açıklamalarının devamında; “LAU çok iyi ve saygı değer bir takım maçın başında önde başlamamıza rağmen geri dönüp eşitliği sağlamayı başardılar. Ancak geri kalan süre içerisinde oyunumuz ritim kazandı bu durum şut yüzdemizde olumlu yansıdı. Savunma sertliğimizin artması ile birlikte de oyun bizim kontrolümüze geçti ve bu şekilde sonuçlandı” ifadelerini kullandı.