UNİVERSALBANKTA polis nezaretinde genel kurul

UNİVERSALBANKTA POLİS NEZARETİNDE GENEL KURUL

Kıbrıs Manşet Özel Haber

UNİVERSALBANK'IN hakim hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesi hakkında başlatılan polis soruşturmaları neticesinde sözkonusu hissedarlara ait hisselerTMSF'nin kontrolüne geçmişti.



Bankadaki yaklaşık %95 hissenin TMSF'YE geçişi sonrasında bugün gerçekleşen ilk genel kurul polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında azönce başladı.



Hatırlanacağı üzere ERKMAN ailesi tarafından hisselerinin kontrolünün TMSF'YE geçmemesi için yapılan ara emri başvurusu Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.