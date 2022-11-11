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UNİVERSALBANK yine polislik oldu !...

UNİVERSALBANK DELİLLERİ Mİ YOK EDİYORDU !..

11 Kasım 2022 Cuma 00:06
UNİVERSALBANK yine polislik oldu !...

Hissedarları ve Yöneticileri aleyhinde soruşturmalar yürütülen UNİVERSALBANK'ın mevcut yöneticilerinin suç delillerini imha ettikleri iddiası polislik oldu.
Banka aleyhinde açılmış çok miktarda hukuk davası yanında banka sahipleri aleyhine başlatılan ceza davası işlemlerine konu yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar devam ederken UNİVERSALBANK yöneticileri bankadan çuvallarla evrak kaçırırken suçüstü yakalandılar .
 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI POLİSTE İFADE VERDİ 
 

Bankadan imha etmek üzere çuvallarla arabaya yüklenen evraklar olduğu polisin bilgisine gelir gelmez olay yerine giden polisler konuyla ilgili soruşturma başlattı. 
Adli Şubede konuyla ilgili ifade veren Universalbank Genel Müdür Yardımcısının evrakların 12 yıldan eski olduğu gerekçesiyle bankanın bu evrakları imha etme hakkına sahip olduğu yönünde ifade verdiği ileri sürüldü. 
 

ESKİ EVRAKLARA İHTİYAÇ DUYULAN DAVALAR DEVAM EDİYOR
 

Banka Genel Müdür Yardımcısının verdiği ifadeye göre hak gördüğü 12 yıldan eski evrakları imha etme hakkını kurumsal birçok banka bile kullanmazken haklarında onlarca dava bulunan UNİVERSALBANK yetkililerinin bahse konu soruşturma ve davalarda emare ve suç delili olabilecek evrakları imha etmeleri hukuk çevrelerinde mahkemeden delil kaçırma suçunu teşkil ettiğini öne sürdüler.

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