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Universalbank'ta TMSF dönemi mi?

Bankada çeşitli yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Banka Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım ERKMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Eda ERKMAN'ın KKTC Merkez Bankası tarafından görevden alındığı ve yerlerine TMSF tarafından atama yapılacağı iddia ediliyor.

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?

UNİVERSALBANK'TA TMSF DÖNEMİ Mİ?

Bankada çeşitli yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Banka Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım ERKMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Eda ERKMAN'ın KKTC Merkez Bankası tarafından görevden alındığı ve yerlerine TMSF tarafından atama yapılacağı iddia ediliyor.

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'İN KKTC Merkez Bankası ve Mali Piyasalar içerisindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Cuma günü alınan kararın bugün uygulamaya konulacak. İlgili kararlar sonrası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesinin yerine yeni başkan ve üyelerinin TMSF tarafından atanarak yönetim devlet kontrolüne geçeceği iddia ediliyor. Bankacılık çevreleri görevden almanın iyi bir gelişme olmasına rağmen yeterli olmadığı ERKMAN ailesine yakınlığı ile tanınan diğer üyelerle banka üst yönetiminin de değişmesi gerektiğini ileri sürüyorlar.

Bilindiği üzere UNİVERSALBANK'TA bankacılık yasalarına aykırı işlemler dolayısıyla Şemsi Kazım ERKMAN, eşi Halide ERKMAN, kızları Betül ERKMAN ve Eda hakkında soruşturma başlatılmış ve zanlıların kimlik ve seyahat belgelerine el koyan mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koyduğu ERKMAN ailesini ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken yurtdışına kaçan diğer kızı Sibel ERKMAN ve oğlu Metin ERKMAN için yakalanma kararı çıkarmıştı.

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