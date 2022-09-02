Universalbank'ta TMSF dönemi

UNİVERSALBANK'TA TMSF DÖNEMİ

UNİVERSALBANK Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN ve kızı Eda ERKMAN'ın banka yönetim kurulu başkan ve üyelik görevlerinden alındığı öne sürüldü.



KIBRIS MANŞET'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Merkez Bankası tarafından görevden alınan Şemsi Kazım ERKMAN ve kızının yerine TMSF tarafından yeni üyeler atanacak ve bankanın yönetimi TMSF'ye geçmiş olacak.

Merkez Bankasının önümüzdeki günlerde diğer üyeleri de görevden alarak bankanın yönetimini TMSF'YE devretmesi bekleniyor.