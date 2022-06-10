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Universalbank'ta istifa depremi

Banka hissedarlarıyla ilgili soruşturmanın yürütülmemesi için üst düzey Devlet görevlilerinin devreye girdiği iddiaları banka personeli ve halk arasında öfkeye sebep oldu.

10 Haziran 2022 Cuma 09:57
Universalbank'ta istifa depremi

Geçtiğimiz hafta yaşadışı işlemlerle Banka hissedarlarına haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle tutuklanan banka personelinin istifasının ardından başka usulsüz işlemlerin de ortaya çıkacağı tedirginliğiyle bankanın demirbaşı sayılan 15 - 20 yıllık personeller de istifa etmeye başladı. Gazetemize banka içerisinden aktarılan bilgilere göre banka aleyhine açılan davalarda da banka aleyhine kararlar çıkması personel arasındaki panik durumunu artırmış ve personel arka arkaya istifa etmeye başladığı iddia ediliyor. Bankanın kurulduğu günden beri bankada çalışan demirbaş personeller bile istifa ettiği iddialarına banka Genel Müdür Yardımcılarından ve Yönetim Kurulu Üyelerinden bazıları da istifa ettiği iddiaları eklendi.

KAYYUM MU ATANIYOR?

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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner'in de Banka Yönetimine atandığı ancak bu atamanın banka sahipleri tarafından mı yoksa Merkez Bankası tarafından Kayyum olarak mı atandığı öğrenilemedi.

BANKA HİSSEDARLARI İNGİLTEREYE Mİ GİTTİ

Universalbank hakim hissedarlarından Şemsi Kazım Erkman'ın kızının geçtiğimiz yıl soruşturmalar başladığı zaman "tatil için" gittiği İngiltereden dönmediği gibi dün akşamüzeri banka hissedarlarından bazılarının da yeni "tatillere" çıkmaları bankacılık ve finans çevrelerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Banka personelleri tutuklanırken emri veren banka sahipleriyle üst düzey yöneticilerin banka içerisinde operasyonel yetkilerle halen daha suç delillerini karartmaya ve personellere polis tarafından tutuklanmaları halinde söylemeleri gerekenler hakkında telkinde bulunmalarına engel olmayan Merkez Bankası yetkilileriyle, soruşturmayı süratle sonuçlandırmayanlara tepkiler hergeçen gün artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıUniversalbank
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