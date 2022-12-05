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Üniversalbank Müdürü Ağır Teminat Şartlarıyla Tutuksuz Yargılanacak

05 Aralık 2022 Pazartesi 12:27
Üniversalbank Müdürü Ağır Teminat Şartlarıyla Tutuksuz Yargılanacak

(Kamalı Haber) - Üniversal Bankasın'da bilgi işlem Müdürü olarak görev yapan ve olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği gerekçesi tutuklanan Oğuzhan Uzunkaya teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 2020 Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası’nda Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışan zanlı Oğuzhan Uzunkaya’nın Üniversal Bankası’nın Türkiye’deki bir firmaya kullanmadığını Pos, ATM ve 1 adet telefon santralini 20 ay süreli satışı ile ilgili sözleşme yaptığı, sözleşmenin 20 ay süre ile geçerli olduğu yazmakla birlikte
ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığı görüldüğünü buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı. Polis, bu işlem ile Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak 62/2017 Bankacılık yasasının 73.maddesinin 9 fikrasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, yine zanlının Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlamakla methaldar olduğunu söyledi.Polis, her iki soruşturmanın da tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 05.12.2022 12:38
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