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Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!

16 Haziran 2022 Perşembe 13:05
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!

UNİVERSALBANK'IN SAHİPLERİNE TUTUKLULUK MU !

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Universalbank'ta yapılan yasadışı işlemlerle ilgili haklarında soruşturma başlatılan UNIVERSALBANK'IN çoğunluk hissedarları Şemsi Kazım Erkman, eşi ve kızlarıyla birlikte banka üst yönetim kadrolarının polisin çağrısına gitmedikleri öğrenildi. Soruşturma amaçlı yapılan çağrıya çeşitli gerekçelerle gitmeyen UNIVERSALBANK'IN hissedar ve yöneticileri için bugün yapılan mahkemenin halen devam etmekte olduğu ve mahkemeye gelmemeleri halinde görüldükleri yerde tutuklanmaları için mahkemenin Emir vereceği iddia ediliyor.

Detaylar birazdan KIBRIS MANŞET farkıyla.

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