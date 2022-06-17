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Universalbank hissedarlarına yakalama emri

UNİVERSALBANK hissedarlarından Betül ERKMAN ve Eda ERKMAN dün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

17 Haziran 2022 Cuma 07:23
Universalbank hissedarlarına yakalama emri

UNİVERSALBANK HİSSEDARLARINA YAKALAMA EMRİ

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UNİVERSALBANK hissedarlarından Betül ERKMAN ve Eda ERKMAN dün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Şemsi Kazım ERKMAN ile eşi Halide ERKMAN aleyhine tutuklama emri çıkarılarak bugün mahkeme huzuruna çıkarılması için Emir verilirken yurtdışına kaçan kızları Çiğdem ERKMAN , Sibel ERKMAN ve oğlu Metin ERKMAN aleyhine yakalama kararı çıkartıldı.

ÇİĞDEM ERKMAN, METİN ERKMAN VE SİBEL ERKMAN ADAYA GELECEK Mİ MERAK KONUSU. KKTC POLİSİ, ANAVATAN TÜRKİYE ARACILIGI İLE İNTERPOL'A BİLDİRİMDE BULUNULACAGI TARTISILDIGI GAZETEMİZE GELEN BİLGİLER ARASINDA. BANKACILIK SUCU İSLEYEN AİLENİN İNGİLTERE'DEKİ YATIRIMLARI RİSK ALTINDA.

Universal Bankası’nın iki hissedarı, evrakta sahtecilik yapıp kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı. Mahkeme sabah olması beklenirken ilk etapta mahkemeye gelmeyen zanlılar Savcı Hasan Boşnak’ın nezaretinde derdest dahil tüm şartları başlatması üzerine gelmek zorunda kaldılar.

Universal Bankası’nın hissedarı Eda Erkman, evrak sahteleme ve bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından, Betül Erkman ise bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, Eda Erkman’ın 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık yasasının 50 maddesine aykırı hareket suçlarından,  Betül Erkman’ın ise bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Yeliz Kulle’nin Bölüm şefi olarak çalışmakta olduğu Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge düzenlediğini belirtti. Polis, yine zanlı Yeliz Kulle’nin banka işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında gerçek niteliklerine uygun düşmeyen bir şeklide muhasebeleştirerek bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini anlattı. Polis, Eda Erkman’ın kendisi ve diğer hissedarlara banka kaynaklarını hile ile kendi hesabına aktarılmasını sağladığını, bankayı zarara uğrattığını ve Merkez Bankasına gerçeğe aykırı belgeler ve beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.  Polis, her iki zanlının da işlemden bilgisi olmadığını beyan ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yurtdışında olan ve aranan 3 kişi olduğunu ve meselenin ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğine değinip, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Zanlıların avukatı Serhan Çınar, teminata itirazları olmadığını ve bu işin aydınlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının da 50 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve ayda bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 17.06.2022 07:49
Anahtar Kelimeler:
Metin ERKMANSibel ERKMANÇiğdem ERKMANEda ERKMANBetül ERKMANUniversalbank
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