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ÜNİVERSALBANK Genel Müdür Yardımcısı Yurtdışına mı kaçtı !...

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in 11 Kasım 2022 tarihinde gündeme getirdiği UNİVERSALBANK DELİLLERİ Mİ YOK EDİYORDU manşetli haberimize konu olayda sorumlu pozisyonda Polis Müdürlüğüne götürülüp ifadesi alınan Universalbank Genel Müdür Yardımcısının haberimizin ertesi günü yurtdışına gidip halen gelmediği tesbit edildi .

23 Kasım 2022 Çarşamba 21:39
ÜNİVERSALBANK Genel Müdür Yardımcısı Yurtdışına mı kaçtı !...

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in 11 Kasım 2022 tarihinde gündeme getirdiği UNİVERSALBANK DELİLLERİ Mİ YOK EDİYORDU manşetli haberimize konu olayda sorumlu pozisyonda Polis Müdürlüğüne götürülüp ifadesi alınan Universalbank Genel Müdür Yardımcısının haberimizin ertesi günü yurtdışına gidip halen gelmediği tesbit edildi .
 

MAHKEMEDEN Mİ KAÇTI ?...
 

UNİVERSALBANK Genel Müdür Yardımcısının Manşet haberimizin gündeme getirmesi sonrası olayların büyüyüp teminata bağlanarak yurtdışına çıkış yasağı konma ihtimaline karşı yurtdışına kaçtığı ve tatil modunda göstererek Türkiye'yi il il gezdiği ve konu kapanıncaya kadar gelmeyeceği iddia ediliyor.
 

İSTİFA MI ETTİ , MERKEZ BANKASI TELKİNİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI MI ?
 

Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre UNİVERSALBANK sahiplerinin ve/veya yasal temsilcilerinin talepleri doğrultusunda mahkemede kullanılması muhtemel evrakları sözde 12 yıldan eski olduğu gerekçesiyle imha ederek delillerin de yok edilmesine sebep olan olaylardan sorumlu görerek suçüstü hali gereği poliste ifadesi alınan Universalbank Genel Müdür Yardımcısının hakkında açılan soruşturma sonrasında Merkez Bankasının talebiyle Banka üst yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığı öğrenildi. 
Ancak Merkez Bankasının bu talebinin yazılı olarak mı şifai olarak mı yapıldığı öğrenilemedi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Universalbank Genel Müdürlüğüne Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'a yakınlığı ile tanınan TC Ziraat Bankası KKTC Müdürlüğünden ayrılan Yücel Gök getirilmişti.
Yine konuyla ilgili başka kaynaklar ise 6 ay kadar önce görevinden istifa eden ancak aile bireyleri tarafından çeşitli telkinler ve menfaatlerle istifası engellenen Universalbank Genel Müdür Yardımcısının en son poliste ifade vermesinin ardından istifa ederek baskılardan ve polis tehdidinden kurtulmak için ülkeden kaçtığını iddia ettiler.

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