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Universal Bank Müdürü Usulsüz İşlemden Tutuklandı
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Universal Bank Müdürü Usulsüz İşlemden Tutuklandı

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:28
Universal Bank Müdürü Usulsüz İşlemden Tutuklandı

(Kamalı Haber) - Üniversal Bankasın'da bilgi işlem Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Uzunkaya olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği gerekçesi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 2020 Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası’nda Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışan zanlı Oğuzhan Uzunkaya’nın Üniversal Bankası’nın Türkiye’deki bir firmaya kullanmadığını Pos, ATM ve 1 adet telefon santralini 20 ay süreli satışı ile ilgili sözleşme yaptığı, sözleşmenin 20 ay süre ile geçerli olduğu yazmakla birlikte ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığı görüldüğünü buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı. Polis, bu işlem ile Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak 62/2017 Bankacılık yasasının 73.maddesinin 9 fikrasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, yaptığımız soruşturmada konu muhasebelştirme işlemini Zanlının yaptığını tespit ettim ve konu ile ilgili aradığımız emareler olduğunu ayrıca bilgisayar kayıtlarının inceleneceğini ve ayrıca suça bağlantı başka zanlıların da olma ihtimali olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde emarelere ve diğer zanlılara etki etme ihtimali olduğundan zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 03.12.2022 12:59
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