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Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış

1 Eylül 2020 (.): UniteCyprusNow grubu, bölge liderlerine barış yolunu seçme, bölge insanlarının yararına çözümler bulmak için diyalog, karşılıklı anlayış ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış
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1 Eylül 2020 (.): UniteCyprusNow grubu, bölge liderlerine barış yolunu seçme, bölge insanlarının yararına çözümler bulmak için diyalog, karşılıklı anlayış ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.

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UniteCyprusNow, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bu mesajı yayımladı:

“Tek yol barıştır. Bugün, Dünya Barış Günü’nde, bizler Kıbrıs’ın ve daha genelde Doğu Akdeniz bölgesinin insanları, yine askeri bir çatışmanın eşiğindeyiz.. Toplumlarımız arasındaki bölünmüşlük insanlarımızı çok uzun zamandır geri bırakmıştır. Artık barış için yükselen sesleri duyma zamanıdır. Ya savaşın, dökülen kanın ve mahvolmuş ekonomilerin yolundan gideceğiz, veya barışı seçeceğiz. Bölgemizdeki liderlerden barış yolunu seçmelerini istiyoruz ve bu bölgenin insanlarının yararına çözümler bulmak için diyalog, karşılıklı anlayış ve birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz”

(FEZ)

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