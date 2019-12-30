banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114754
ALTIN
289.479
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8027
EURO
6.6508
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
1 ay cezaevine gönderildi
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

UnıteCyprusNow: “2020’de çözülmeye karşı direnin”

UniteCyprusNow, Kıbrıs’ta kalıcı bölünme riskini savuşturmak için federal çözümden uzaklaşmasına izin vermemek ve Kıbrıslılar için “alternatif bir gelecek” kurgulayanlara bu fırsatı tanımamak gerektiğini bildirdi.

UnıteCyprusNow: “2020’de çözülmeye karşı direnin”

UniteCyprusNow, Kıbrıs’ta kalıcı bölünme riskini savuşturmak için federal çözümden uzaklaşmasına izin vermemek ve Kıbrıslılar için “alternatif bir gelecek” kurgulayanlara bu fırsatı tanımamak gerektiğini bildirdi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 16:23
UnıteCyprusNow: “2020’de çözülmeye karşı direnin”

UniteCyprusNow, yeni yıl mesajında “Şimdi her zamankinden daha fazla federal çözüme sarılmalı ve kendi büyük planlarında bizi önemsiz bir detay addedenlere karşı sesimizi yükseltmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Mesajda, “Biz Kıbrıslılar hangi dili konuşursak konuşalım hem fiziki bölünmeyi hem de düşüncelerimizdeki ve kalbimizdeki bölünmeyi iyileştirmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Yeni bir on yıla girerken ülkemizin ve bölgemizi iyiliği için karşılaştığımız bu tehditleri ancak Kıbrıslılar olarak birlikte bir güç olursak savuşturabiliriz. Federal bir Kıbrıs normal bir Avrupa ülkesi ve bölge barışı için gerçek bir model olmamıza imkan sağlayacaktır” denildi.

2020 için “Alternatif modellere karşı sesinizi yükseltin; siyasileri verdikleri sözlerden sorumlu tutun; federal çözümü savunan siyasi güçleri ve adayları destekleyin; diyalog gruplarımıza katılarak kişisel katkınızı yapın ve www.unitecyprusnow.org adresinden üyemiz olarak UniteCyprusNow hareketini destekleyin” çağrısı yapıldı.

Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı bir yılın daha geride kaldığına işaret eden UniteCyprusNow açıklaması şöyle devam etti:

banner317
“2017 yazındaki Crans Montana çöküşünden sonra meydana gelen her gelişme statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdi. Statüko, Kıbrıs sorunundaki tüm tarafların ve Doğu Akdeniz’de kendi çıkarları doğrultusunda tasarım yapan güçlerin arasında çatışmaya davetiye çıkarmaktadır.

Artık en kötü kabusumuzun gerçekleşme ihtimalinin olduğu bir duruma doğru sürükleniyoruz: Bu durum sorunun birleşme olmadan ikame edilmesidir. Bu, çözüm değil çözülmedir. Kıbrıs, kendi gündemleri doğrultusunda tasarımlar yapan dış güçlerin ağına düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tasarımlar adanın kalıcı olarak bölünmesi ve Kıbrıslılar için birleşik bir gelecek fırsatının ortadan kaldırılması çerçevesinde şekillenmektedir.

Çözümsüzlük halinde, statüko askeri bir çatışmayla veya başka yollarla yeni bir ‘denge’ oluşturacaktır. Bu, Kıbrıs’ın kuzeyinin çok sayıda askeri üssüyle ve giderek yok olan Kıbrıs Türk toplumuyla birlikte tamamıyla Türkiye’ye entregre olması demek olacaktır. Daha da “küçülen” Kıbrıs iki toplumlu karakterini ve gelecek için istikrar, barış ve işbirliği yolunda model olma şansını da kaybedecektir. Kıbrıslı Türkler toplumsal olarak yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak; Kıbrıs’ın kuzeyi tamamıyla Türkiye’nin kontrolüne geçecektir. Kıbrıslı Rumlar da kendi küçük adalarında Türkiye ile kalıcı bir sınırla başbaşa kalacaklar ve bu bölünmeden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve askeri etki üzerinde söz sahibi olamayacaklardır.

Ülkemiz, dünyadaki silahlanmanın en yoğun olarak yaşandığı, ittifakların hızla değiştiği ve yoğun güç mücadelesinin gerçekleştiği bir bölgede yer almaktadır. Oysa biz Kıbrıslılar bölünmüş bir adada çocuklarımız için güvenli ve refah içinde bir gelecek kurabileceğimizi zannediyoruz. Oysa hakikat, bir barut fıçısı üzerinde yaşadığımız ve çözümün olmadığı bir ortamda en ufak bir kıvılcım karşısında çaresiz olduğumuzdur”

Son Güncelleme: 30.12.2019 19:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör Denizci Belgesi Ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Ve Sınavı 18 Ocak’ta
Amatör Denizci Belgesi Ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Ve Sınavı 18 Ocak’ta
LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi
LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi
Hasan Yılmaz Işık’tan yeni yıl mesajı
Hasan Yılmaz Işık’tan yeni yıl mesajı
Girne Kızılay Şubesi’nden SOS Gençlik Evi’nde bağış
Girne Kızılay Şubesi’nden SOS Gençlik Evi’nde bağış
Çavuşoğlu: “2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduk”
Çavuşoğlu: “2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduk”
Pilli: “Sağlık alanında 2020 yılında bütün paydaşlarımız ile birlikte daha ileriye gideceğimizden kuşku duymamaktayım”
Pilli: “Sağlık alanında 2020 yılında bütün paydaşlarımız ile birlikte daha ileriye gideceğimizden kuşku duymamaktayım”
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”
DAÜ'de Doğu Türkistan Paneli gerçekleşti
DAÜ'de Doğu Türkistan Paneli gerçekleşti
Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi
Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi
Çocuk Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara yeni yıl partisi düzenlendi
Çocuk Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara yeni yıl partisi düzenlendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim