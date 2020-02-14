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Unıte Cyprus Now’dan Akıncı’ya Destek…

“LİNÇ KAMPANYASINI KINARIZ”

Unıte Cyprus Now’dan Akıncı’ya Destek…

“LİNÇ KAMPANYASINI KINARIZ”

14 Şubat 2020 Cuma 15:40
Unıte Cyprus Now’dan Akıncı’ya Destek…

“LİNÇ KAMPANYASINI KINARIZ”
 
UniteCyprusNow hareketi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı Türkiye ve Kıbrıslı Türk milliyetçi çevreler tarafından linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek bunu kınadı.

UniteCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu çerçevede, Türkiyeli yetkililere de Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak vatanı olduğunu ve ülkelerinin geleceğine ilişkin kararları da sadece onların vermesi gerektiğini de hatırlatırız.” denildi.

Akıncı’nın The Guardian gazetesine verdiği bir demecin ardından “tarihe saygısızlık” yaptığı gerekçesiyle kendisine karşı yeni bir linç kampanyası başlatıldığı ifade edilen açıklamada, bu olayın Türkiye’deki yapının içte veya dışta farklı görüş ve ifadelere toleransının olmadığının açık bir göstergesi olduğu belirtildi.

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“SALDIRILAR, KIBRISLI TÜRKLERİN DEMOKRATİK HAKLARINA MÜDAHALEDİR”

Akıncı’ya yapılan saldırıların haksız olduğu belirtilen açıklamada, “Gerçekten de ilhakın tüm Kıbrıslılar için bir felaket olması bir yana, resmi makamlar tarafından yapılan böylesi saldırılar Kıbrıslı Türklerin kendi görüşlerini temsil eden bir lider de seçebilmeyi içeren demokratik haklarına doğrudan bir müdahaledir.” denildi.

Açıklamada, Maraş’la ilgili yarın düzenlenecek toplantı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı devre dışı bırakma çabalarının artan bir göstergesi olarak nitelendi. 

Diğer Mağusa sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olan UniteCyprusNow’ın defalarca Maraş’ın yasal sahiplerine ait olduğunu ve bu alanın bir çatışma değil iş birliği alanı olması gerektiğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, “UniteCyprusNow, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderine dayanışmasını ifade eder ve Kıbrıs için tek gerçekçi çözüm olan federasyon yolundaki kararlı tutumunu taktirle karşılar” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 20:13
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