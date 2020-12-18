banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Unite Cyprus Now'dan Çavuşoğlu'na eleştiri!

Unite Cyprus Now, Kıbrıs’ın geleceğinin belirlenmesinde son kararın adadaki toplumlara ait olduğunu belirtti.

18 Aralık 2020 Cuma 14:10
Unite Cyprus Now'dan Çavuşoğlu'na eleştiri!
banner337
banner351

İki toplumlu sivil toplum hareketi Unite Cyprus Now’dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı görüşmede “Federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktı. Türk tarafı Ada’daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor” demesi eleştirildi. 
“Kıbrıs sorunundaki tüm taraflara kendi geleceklerini belirleme konusunda son kararın Kıbrıs’taki toplumlara ait olduğunu hatırlatmak isteriz” denilen açıklamada, garantör ülkelerden Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusunda yapıcı bir rol üslenmeleri istendi. 

banner341
İki devletli bir anlaşmanın gerçekçi ve olası olmadığı öne sürülen açıklamada, bu durumun Kıbrıslıların nasıl bir çözüm istediklerine dair yapılan araştırmaların sonuçlarıyla ve federasyonu onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da çeliştiği kaydedildi. 
“Böylesi bir çözüm mümkün olmadığına göre, statükonun devamıyla kalıcılaşan, fiili ve resmen tanınmayan bir bölünmeyle karşı karşıya kalmaktayız” şeklinde süren açıklamada, “statükonun devamıyla kalıcılaşan bölünmeye karşı ses yükseltme” çağrısı yapıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Unite Cyprus Now
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan değerlendirme
Erhürman'dan değerlendirme
Esenyel: “Tüm Bakanlıklar hızlı icraat hamleleri ile sorunlara çare bulmaya çalışmalıdır”
Esenyel: “Tüm Bakanlıklar hızlı icraat hamleleri ile sorunlara çare bulmaya çalışmalıdır”
Pilli'den ürküten açıklama!
Pilli'den ürküten açıklama!
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
Bu Memleket Bizim Platformu Çavuşoğlu'nun açıklamalarını kınadı
Bu Memleket Bizim Platformu Çavuşoğlu'nun açıklamalarını kınadı
Pilli'den aşı açıklaması
Pilli'den aşı açıklaması
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Bunu da yaptılar!
Bunu da yaptılar!
Saner'den aşı açıklaması
Saner'den aşı açıklaması
Saner AA'ya konuştu
Saner AA'ya konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim