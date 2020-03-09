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UNFICYP’ten eylemcilere uyarı

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

UNFICYP’ten eylemcilere uyarı

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:28
UNFICYP’ten eylemcilere uyarı
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BM BARIŞ GÜCÜ SÖZCÜLÜĞÜ ARA BÖLGEDE EYLEM YAPAN GÖSTERİCİLERE KAMU DÜZENİNİ BALTALAYICI HAREKETLERDEN KAÇINMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

“ARA BÖLGEDE İZİNSİZ EYLEMLER KESİNLİKLE YASAK”

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BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada UNFICYP’in barışçıl şekilde gösteri yapma hakkını desteklediği kaydedildi ancak ara bölgede izinsiz eylemlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulunuldu.

Sivil halkın güvenliğinin en birincil öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, UNFICYP’in konuyla ilgili adımlar attığı ve barışın devamı konusunda Kıbrıs Rum ve Türk taraflarıyla yakın irtibat halinde olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 14:23
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