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Unfıcyp, Bazı Kapıların Kapatılması Kararının Adanın Her İki Tarafındaki Halkta Yarattığı Rahatsızlıktan Endişeli

RUM YÖNETİMİNİN  BAZI SINIR KAPILARINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI…

Unfıcyp, Bazı Kapıların Kapatılması Kararının Adanın Her İki Tarafındaki Halkta Yarattığı Rahatsızlıktan Endişeli

RUM YÖNETİMİNİN  BAZI SINIR KAPILARINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI…

05 Mart 2020 Perşembe 11:09
Unfıcyp, Bazı Kapıların Kapatılması Kararının Adanın Her İki Tarafındaki Halkta Yarattığı Rahatsızlıktan Endişeli
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RUM YÖNETİMİNİN  BAZI SINIR KAPILARINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI…

UNFICYP SÖZCÜLÜĞÜ KARARIN ADANIN HER İKİ TARAFINDAKİ HALKTA YARATTIĞI RAHATSIZLIKTAN ENDİŞE DUYDUĞUNU İFADE ETTİ
 
“KIBRISLI TÜRKLERLE RUMLARIN DİYALOGLARININ SÜRMESİNE YÖNELİK GEREKLİLİK DEVAM EDİYOR”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP)  Sözcülüğü,  Rum Yönetimi’nin bazı sınır kaplarını geçici olarak kapatma kararının, adanın her iki tarafındaki halkta yarattığı rahatsızlıktan endişe duyduğunu ifade etti.

UNFICYP açıklamasında, Kıbrıslı Türk ve Rumların diyaloglarının ve 17 yıldır  taraflar arasında önemli bir güven yaratıcı önlem olan geçiş kapılarının açılması konusundaki fikir birliğiyle koordinasyonun sürmesine yönelik gerekliliğin devam ettiği de vurgulandı.

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UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique  konuyla  ilgili yazılı açıklama yaptı. 

BM’nin  halk sağlığını  olumsuz etkileyecek konularda etkili önlemler alınmasını desteklediği ifade edilen açıklamada, ancak tarafların durum karşısında  yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek   ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Bu bağlamda, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin rolünün önemine işaret edilen açıklamada, komiteden en etkin şekilde yararlanılması gerektiği kaydedildi.

2003 yılında açılan sınır kapılarının tüm Kıbrıslılara, adanın her iki tarafında seyahat özgürlüğü tanıdığı vurgulanan açıklamada,  kapıların açılmasının, adada normal koşullara dönüşe katkı sağladığı, ilişkileri kolaylaştırdığı ve bu fırsattan yararlanmak isteyenlere etkileşim imkanı sağladığının altı çizildi.

(ÖZ/ÖK)

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