Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu

'Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komite her Salı toplanacak.

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili yaptığı açıkamada, yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketiciyi koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak bağlamında, toptancı satış fiyatı belirlenmesine katkı koymak amacıyla söz konusu komitenin kurulduğunu açıkladı.

Komitenin önümüzdeki önümüzdeki haftadan itibaren düzenli olarak her hafta toplanacağını ve gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Üstel, “Üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlayacağız” dedi.