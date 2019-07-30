Ünal Üstel'den İstanbul'da önemli temaslar...

Ülke turizmini direkt ilgilendiren konuların başında gelen ulaşım konusunda

önemli girişimlerde bulunan Üstel, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile oldukça yararlı bir

toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Üstel, görüşmede Türk Hava Yolları yetkililerine bir takım öneriler ve

taleplerde de bulundu;

Bilet fiyatlarına dahil edilen yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı

vergilerinin iki ülke tarafından kaldırılması,

bilet fiyatlarının ucuzlaması için tavan fiyat uygulaması yapılması,

mevcut destinasyonlardaki sefer sayılarının artırılması,

ihtiyaç duyulan yeni destinasyonlara seferler konması,

İngiltere’den gelen yolcuların uçak değiştirmeden eskisi gibi KKTC’ye

seyahat edebilmeleri,

THY’nin sattığı promosyon biletlerdeki bagaj hakkının 15 kilodan, 20

kiloya çıkarılması.

Uçak bilet fiyatlarında özellikle dövizden kaynaklanan artışlar yaşandığını

dile getiren Üstel, Türkiye ile KKTC arasında uygulanan yaklaşık 260 TL

tutarındaki havaalanı vergilerinin kaldırılması için talepte bulunurken,

söz konusu vergilerin kaldırılması ile fiyatlarda bir düşüş yaşanacağını

vurguladı.

Anadolu Jet’in düzenli olarak sefer düzenlediği İstanbul, Ankara, İzmir,

Gaziantep, Adana ve Antalya’ya daha fazla sefer konması yönünde talepte

bulunan Üstel, farklı destinasyonlara da yeni uçuşların açılmasını istedi.

THY yetkilileri ise Üstel’in taleplerini olumlu olarak değerlendirerek, mevcut

seferlerde artırıma gidilmesi ve dünyada medeniyetler şehri olarak kabul

edilen Hatay’a 8 Ağustos tarihinde uçuş başlatabileceklerini belirttiler.

Üstel, Hatay’a gelen yabancı turistlerin KKTC’yi ziyaret edebilmeleri ve

ülkemizde yaşayan vatandaşların ekonomik fiyatlarla seyahat edebilmeleri

için her destinasyonda rekabetin şart olduğunu söyledi.

Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçmiş yıllarda var olan Trabzon pazarına tekrardan uçuş konması

yönünde THY yetkililerinden istekte bulunduk. Bu yıl uçak sıkıntısı

yaşandığı için, yakın zamanda Trabzon’a sefer konulacağının sözünü aldık.

Yaptığımız görüşmede Anadolu Jet’in 2 uçağı artık Kuzey Kıbrıs Türk



Cumhuriyeti’ne hizmet vermek için ayrıldı. Söz konusu 2 uçak Ercan’danTürkiye’nin farklı iline düzenli seferler düzenleyecek.Özellikle İngiltere’den gelen THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktanindirilmeden eskisi gibi KKTC’ye seyahat etmeleri yönünde talebimiz deoldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konu ile ilgili teknik bir çalışmayapılması yönünde ekip arkadaşlarına talimat verdi.Büyük gövdeli uçakların (daha fazla yolcu taşıyan) Ercan’a inmeleri turizmaçısından da çok büyük bir artıdır. Yeni hava limanının ve pistinin bitmesiile THY’nin büyük gövdeli uçaklarını ülkemize göndereceği sözünü dealdık.”Büyük gövdeli uçaklar ile 1 seferde daha fazla turistin adaya gelebileceğinive daha uygun bilet fiyatları ile yolcuların seyahat edebileceğini dile getirenÜstel, yeni açılacak hava limanının turizm açısından oldukça önemliolduğunu söyledi.THY ile yapılan toplantıda Türkiye’ye tek girişli turist vizesi alan yabancıturistlerin KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye üzerinden seyahatedebilmelerinin mümkün olmadığını belirten Üstel, TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerin KKTC’yi de ziyaret ettikten sonraTürkiye tarafından tekrardan vize talep edilmemesi için çalışmalar başlattık.Birçok yabancı turistin Türkiye’ye kadar gelmişken Kuzey Kıbrıs’ı dagörmek istediğini belirten Üstel, turistlerin paket program çerçevesinde 4gün Türkiye’de, 3 gün Kıbrıs’ta kalabilmeleri için Türk Hava Yolları ileişbirliği çalışması başlattıklarını belirtti.Mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletleriçin geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımızöneriyi de kabul eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gerekli düzenlemeninyapılması için emir verdi.Ülkede bir çok öğrencinin eğitim gördüğüne de değinen Üstel, Anadolu jet’eüye olup kaydını yaptıran tüm öğrencilerin ise yüzde 20 indirim hakkıkazanacağını müjdeledi.Bakan Üstel, Türk Hava Yolları ile yapılan 2 saatlik toplantının oldukçayararlı geçtiğini de ifade ederek, görüşülen konular ile ilgili olarak ilerikigünlerde de tekrardan bir araya geleceklerini söyledi.