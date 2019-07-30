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Ünal Üstel'den İstanbul'da önemli temaslar...

Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği’ toplantısına katılmak üzere geldiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Ünal Üstel'den İstanbul'da önemli temaslar...

Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği’ toplantısına katılmak üzere geldiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:06
Ünal Üstel'den İstanbul'da önemli temaslar...

Ülke turizmini direkt ilgilendiren konuların başında gelen ulaşım konusunda
önemli girişimlerde bulunan Üstel, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile oldukça yararlı bir
toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Üstel, görüşmede Türk Hava Yolları yetkililerine bir takım öneriler ve
taleplerde de bulundu;
Bilet fiyatlarına dahil edilen yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı
vergilerinin iki ülke tarafından kaldırılması,
bilet fiyatlarının ucuzlaması için tavan fiyat uygulaması yapılması,
mevcut destinasyonlardaki sefer sayılarının artırılması,
ihtiyaç duyulan yeni destinasyonlara seferler konması,
İngiltere’den gelen yolcuların uçak değiştirmeden eskisi gibi KKTC’ye
seyahat edebilmeleri,
THY’nin sattığı promosyon biletlerdeki bagaj hakkının 15 kilodan, 20
kiloya çıkarılması.
Uçak bilet fiyatlarında özellikle dövizden kaynaklanan artışlar yaşandığını
dile getiren Üstel, Türkiye ile KKTC arasında uygulanan yaklaşık 260 TL 

tutarındaki havaalanı vergilerinin kaldırılması için talepte bulunurken,
söz konusu vergilerin kaldırılması ile fiyatlarda bir düşüş yaşanacağını
vurguladı.

Anadolu Jet’in düzenli olarak sefer düzenlediği İstanbul, Ankara, İzmir,
Gaziantep, Adana ve Antalya’ya daha fazla sefer konması yönünde talepte
bulunan Üstel, farklı destinasyonlara da yeni uçuşların açılmasını istedi.
THY yetkilileri ise Üstel’in taleplerini olumlu olarak değerlendirerek, mevcut
seferlerde artırıma gidilmesi ve dünyada medeniyetler şehri olarak kabul
edilen Hatay’a 8 Ağustos tarihinde uçuş başlatabileceklerini belirttiler.
Üstel, Hatay’a gelen yabancı turistlerin KKTC’yi ziyaret edebilmeleri ve
ülkemizde yaşayan vatandaşların ekonomik fiyatlarla seyahat edebilmeleri
için her destinasyonda rekabetin şart olduğunu söyledi.
Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Geçmiş yıllarda var olan Trabzon pazarına tekrardan uçuş konması
yönünde THY yetkililerinden istekte bulunduk. Bu yıl uçak sıkıntısı
yaşandığı için, yakın zamanda Trabzon’a sefer konulacağının sözünü aldık.
Yaptığımız görüşmede Anadolu Jet’in 2 uçağı artık Kuzey Kıbrıs Türk

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Cumhuriyeti’ne hizmet vermek için ayrıldı. Söz konusu 2 uçak Ercan’dan
Türkiye’nin farklı iline düzenli seferler düzenleyecek.
Özellikle İngiltere’den gelen THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktan
indirilmeden eskisi gibi KKTC’ye seyahat etmeleri yönünde talebimiz de
oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konu ile ilgili teknik bir çalışma
yapılması yönünde ekip arkadaşlarına talimat verdi.
Büyük gövdeli uçakların (daha fazla yolcu taşıyan) Ercan’a inmeleri turizm
açısından da çok büyük bir artıdır. Yeni hava limanının ve pistinin bitmesi
ile THY’nin büyük gövdeli uçaklarını ülkemize göndereceği sözünü de
aldık.”
Büyük gövdeli uçaklar ile 1 seferde daha fazla turistin adaya gelebileceğini
ve daha uygun bilet fiyatları ile yolcuların seyahat edebileceğini dile getiren
Üstel, yeni açılacak hava limanının turizm açısından oldukça önemli
olduğunu söyledi.
THY ile yapılan toplantıda Türkiye’ye tek girişli turist vizesi alan yabancı
turistlerin KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye üzerinden seyahat
edebilmelerinin mümkün olmadığını belirten Üstel, TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerin KKTC’yi de ziyaret ettikten sonra
Türkiye tarafından tekrardan vize talep edilmemesi için çalışmalar başlattık.
Birçok yabancı turistin Türkiye’ye kadar gelmişken Kuzey Kıbrıs’ı da
görmek istediğini belirten Üstel, turistlerin paket program çerçevesinde 4
gün Türkiye’de, 3 gün Kıbrıs’ta kalabilmeleri için Türk Hava Yolları ile
işbirliği çalışması başlattıklarını belirtti.
Mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletler
için geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımız
öneriyi de kabul eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gerekli düzenlemenin
yapılması için emir verdi.
Ülkede bir çok öğrencinin eğitim gördüğüne de değinen Üstel, Anadolu jet’e
üye olup kaydını yaptıran tüm öğrencilerin ise yüzde 20 indirim hakkı
kazanacağını müjdeledi.
Bakan Üstel, Türk Hava Yolları ile yapılan 2 saatlik toplantının oldukça
yararlı geçtiğini de ifade ederek, görüşülen konular ile ilgili olarak ileriki
günlerde de tekrardan bir araya geleceklerini söyledi.

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