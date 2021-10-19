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Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Hasan Çuhadar, zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener, zanlı 3 Hasan Özkural, zanlı 4 Tolga Yaşar, zanlı 5 Raif Yıldırımer, zanlı 6 Eray Tolga Keçeli, zanlı 7 Oran Binici, zanlı 8 Metin Kocadal ve zanlı 9 Mehmet Bakır tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2021 Salı 14:17
Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!

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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlıların 1 Hasan Çuhadar ve zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener ile Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma ve Ağır Bir Cürümün Önlenmesinde İhmalkarlık suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 12.10.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanı doğu kısmında Lefkoşa' da sakin Zanlı 1 konuşmak istediği gerekçesi ile kendisini FD 869 plakalı aracı ile alan Lefkoşa' da sakin Ünal Eroğlu’yla konuşmak için park alanına park ettiği bir esnada elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği esnada olay yerine gelen HD 711 plakalı araç ve içerisinden inen Zanlı 2’nin araçtan aldığı ve sağ elinde tutuğu yaklaşık 1.5 metre plastikten mamül boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle sol kol üst dış kısmında kızarıklık, sağ yar göğüste sıyrık yaptıktan sonra konu araçtan inen isimleri tespit edilen Zanlı 3 ve Zanlı 4 elleri ile gelişigüzel yumruk vurmak suretiyle adı edilenin sol kaş kısmında 1-2 cm kesi, sağ kulakta şişlik, sırtta birden fazla sürtük yapıp ciddi şekilde darp ettikten sonra Ünal Eroğlu'nun ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını ve zanlı 1’in konu aracın sağ arka camı, sol arka ve ön camı, aracın ön ve arka camını muhtemelen sert bir cisim ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan Samsung A 5 marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı.

Polis,  bu esnada yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in  olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen zanlı 5, zanlı 6 ve zanlı 7’nin adı edilenlere henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar 1,2,3,4’ün mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Polis,  zanlılar 5,6,7,8,9’un Ağır Bir Cürümün Önlenmesinde İhmalkarlık suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan tecavüzi alet olduğundan zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı, tutukluluk talebine itiraz etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı 1 ve 2’nin 7 bin TL nakdi teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı 3 ve 4’ün 5 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ozankaya, diğer 5 zanlının ise 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Ünal EroğluLefkoşa DarpLefkoşa KavgaHasan ÇuhadarAhmet Uğur GülsevenerHasan ÖzkuralTolga YaşarRaif YıldırımerEray Tolga KeçeliOran BiniciMetin KocadalMehmet Bakır
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