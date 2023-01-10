banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)
banner405

Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor

Ülkemizin duayen turizmcilerinden 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlanacak

10 Ocak 2023 Salı 09:26
Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor

Ülkemizin duayen turizmcilerinden 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Ünal Çağıner’e veda için çok sayıda seveni ve siyasetçinin Başkent Lefkoşa'da gerçekleşecek olan cenaze törenine katılması bekleniyor.

Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan iş insanı Ünal Çağıner daha birçok alanda ülkede yaptığı yatırımlarla öncü bir isimdi.

Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedilecek.

Çağıner için bu akşam saat 17.00’de, Acapulco Otel’de mevlüt okutulacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)
Döviz Kurları (10 Ocak 2023)
Karpaz'da trafik kazası.. 2 yaralı
Karpaz'da trafik kazası.. 2 yaralı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı
113 polis memuru ile 37 itfaiye memuru aday adayı polis okulunda temel eğitimlerine başladı
113 polis memuru ile 37 itfaiye memuru aday adayı polis okulunda temel eğitimlerine başladı
Gazimağusa trafik ekipleri sıkı denetimlerini sürdürüyor
Gazimağusa trafik ekipleri sıkı denetimlerini sürdürüyor
Ünal Çağıner hayatını kaybetti
Ünal Çağıner hayatını kaybetti
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim