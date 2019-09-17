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Umut Derneği, bayrağın çalınmasını kınamayanları protesto etti

Dinçoğlu, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyetinin varlığının hâlâ sürdüğünü ifade etti.

Umut Derneği, bayrağın çalınmasını kınamayanları protesto etti

Dinçoğlu, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyetinin varlığının hâlâ sürdüğünü ifade etti.

17 Eylül 2019 Salı 10:31
Umut Derneği, bayrağın çalınmasını kınamayanları protesto etti

KKTC Umut Derneği, geçtiğimiz hafta Akdoğan’da gerçekleşen ayin sırasında köy okulunda Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınamayan, sesini çıkarmayan, yapılan hareketi koruyan tüm sivil toplum örgütü, siyasi parti, kurum ve kuruluşları şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir müddet verilecek tepkileri bekleyip bugün açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirterek, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyetinin varlığının hâlâ sürdüğünü ifade etti.

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Çalınan bayrağın ve Denktaş resminin Cumhurbaşkanı’na teslim edilmesi ve yazılan özür mektubu ile, hiçbir şey olmamış gibi davranıldığını kaydeden Dinçoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hassas vatansever ve bayrak sever kişilere yönelik bir açıklama yapmasını talep etti.

Dinçoğlu şöyle devam etti:

“Bu yaşananlardan sonra senede iki sefer ibadet amacıyla Hala Sultan’a gitmek için izin aldığımız Rum tarafına, ayin izni verilmesi konusunda daha dikkatli davranılması ve ayinlerin sadece senede iki sefer yapılması izni verilerek adaletin sağlanması gerektiğini ilgili izin makamlarından talep ediyoruz. 

Bu bağlamda bu saatten sonra Bayrağa, Türk askerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve liderlerimize yapılacak tüm protesto, saldırı ve söylemlerde bizleri karşılarında bulacaklarını da tüm kamuoyuna duyururuz.”

Son Güncelleme: 17.09.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Bayrak Hırsızlığı
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