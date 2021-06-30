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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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“Umuda Yolculuk Karavanı” projesi yarın tantılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılıyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 18:00
“Umuda Yolculuk Karavanı” projesi yarın tantılıyor
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılıyor.
Toplantı yarın saat 12.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak.
Proje, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önleme çalışmaları çerçevesinde, OttomanFight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve MediFoundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, uzak doğu sporlarını da içine alan, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesini de hedefleyen, Turkcell iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk  Karavanı Projesi” ile hem çocuk ve gençlere sportif anlamda katkı sağlamak, kitap okuma sevgisini kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, hem de KKTC genelinde toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilerek, toplumsal koruma zırhımızın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Basın toplantısının ardından, tanıtımı yapılacak Umuda Yolculuk Karavanı Kuzey Kıbrıs Turkcell hareket edecek.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 18:25
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