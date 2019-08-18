banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
LOKMACI KARA KAPISINDA UYUŞTURUCU
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
banner307

Umre kayıtları başlıyor

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Umre kayıtları başlıyor

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:39
Umre kayıtları başlıyor

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi.

banner317
Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandı.

Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek. 

Kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
ümre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Ağustos 2019 Pazartesi Gündemi
19 Ağustos 2019 Pazartesi Gündemi
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı
Girne'de kaldırımlar işgal altında
Girne'de kaldırımlar işgal altında
Başbakan Tatar, drag yarışı etkinliğine katıldı
Başbakan Tatar, drag yarışı etkinliğine katıldı
Alsancak bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Alsancak bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Hafta başı yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Hafta başı yer yer sağanak yağmur bekleniyor
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Akün, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Akün, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi
'Pitbull saldırıyorsa kabahat sahibindedir'
'Pitbull saldırıyorsa kabahat sahibindedir'
Atık malzemelerin beton üretiminde olabildiğince kullanılması önemli
Atık malzemelerin beton üretiminde olabildiğince kullanılması önemli
KTAMS ve KAMU-SEN'den açıklama...
KTAMS ve KAMU-SEN'den açıklama...

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim