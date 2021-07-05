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UMK tarafından geliştirilen “Nefese Dönüş Projesi” final gecesi yapıldı

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK), Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ve sanatçı ile düşünürlerin iş birliğinde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath Projesi” tamamlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:45
UMK tarafından geliştirilen “Nefese Dönüş Projesi” final gecesi yapıldı

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK), Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ve sanatçı ile düşünürlerin iş birliğinde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath Projesi” tamamlandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mahmut Paşa Otopark’ta hafta sonu iki gece üst üste gösteriler düzenlendi.

Başbakan Ersan Saner’in de izlediği “Nefese Dönüş Projesi”nin final gecesinde iki hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan sergi ve Leman Cankat, İzel Seylani ve öğrencileri, Emrah Adıyaman, Tuğçe Doygunel- Mizgin Bozkaya, Mehmet Doğu Karaman, Ayça İnal ve Hanife Tayyareci’nin performansları sergilendi.

Final gösterilerinin yoğun ilgi ile izlendiği gecenin sonunda “Nefese Dönüş Projesi”ne destek veren sanatçılara, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş tarafından plaket takdim edildi.

EŞ ZAMANLI LONDRA’DA SERGİ VE ETKİNLİK YAPILDI

Proje çerçevesinde eş zamanlı olarak Londra’da, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Kıbrıslı Sanatçılar Platformu ve Euro Genç Tv işbirliğinde “Nefese Dönüş Projesi” çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Cumartesi akşamki final gecesi sırasında Londra’daki sergi merkezi ile canlı bağlantılar kurularak, sanatçı ve destek veren kuruluş temsilcilerinin mesajları da alındı.

Aycan Saraçoğlu, Yaşar İsmailoğlu, Ertanç Hidayettin gecede şiir okurken, birçok sanatçının hazırladığı bağımlılıklarla ilgili resimlerden oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Türk toplumu olarak böylesi anlamlı bir projenin paydaşı olmaktan duyulan memnuniyet dile getirildi. Projenin, bağımlılıklar yanında, Londra’da yaşayan Kıbrıs Türkleri ile KKTC halkı arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

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KARAOKÇU: “NEFESE DÖNÜŞ PROJESİ NEFES ALMADAN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEMİZE CİDDİ DEĞER KATTI”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmasında, onlarca sanatçı ve düşünürün destek verdiği “Nefese Dönüş Projesi”ni, çocuklara, gençlere ve ailelere çok güzel değerler katarak, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi adına geliştirdiklerini söyledi.

11 Haziran’da başlayan ve birçok sanat dalını kapsayan atölye çalışmalarında yüzlerce kişiye güçlü dokunuşlar yapıldığını, eserler üretildiğini ifade eden Karaokçu, final gecesinde ortaya konan muhteşem sahne performansları ile de “Nefese Dönüş Projesi”nde hedefledikleri noktaya ulaştıklarını söyledi.

Tüm sanatçılara teşekkür eden Hasan Karaokçu, nefes almadan yürüttükleri mücadelelerine “Nefese Dönü Projesi”nin ciddi değer kattığına işaret ederek, tüm sanatçı ve destek verenlere teşekkür etti.

KOLDAŞ: “GÜÇLÜ BİR SES VERİLDİ”

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş da, “Nefese Dönüş Projesi” ile bağımlılıklar konusunda sanatçılarla işbirliğinde topluma güçlü bir ses verildiğini söyledi.

Böylesi bir projeye ortak olmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Koldaş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Koldaş, eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri etkinlik nedeniyle Londra’daki sanatçı ve projeye destek verenlere de teşekkür etti.

Sanatçılar da yaptıkları konuşmalarda, çok önemli bir sorun olan bağımlılıklarla mücadeleye böylesi anlamlı bir proje ile katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 21:37
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