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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi

Çocuklarımıza sevgi aşılıyoruz projesi kapsamında minikler pistte boy gösterdi

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile işbirliğinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde “Geleceğin Yarışçıları'' etkinliği düzenlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” kapsamında destek verdiği etkinlik, Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi yanındaki arazide hazırlanan parkurda yapıldı.

3 buçuk yaşından,10 yaşına kadar küçük sporcuların kayıt yaptırdığı etkinlikte, yarışçılar 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık1 200 metre uzunluğundaki parkurda boy gösterdiler.

Her sporcu parkura sırayla ikişer kez çıkarken,her çıkışta üçer tur atıldı.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde yarışa katılan tüm sporculara birer madalya ve Başarı Belgesi verildi.

Madalya ve belgeler Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderol, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon İdari İşler Sorumlusu Mertcan Şoföroğlu, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği Başkanı Hulus Eren ve HarleyDavidsonRiders Club (HDRC) adına Mehmet Ertepınar takdim edildi.

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İBRAHİM ÖNDEROL

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderol, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, düzenledikleri yarışa 3.5 yaşından 10 yaşına kadar çocukların katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amaçlarının yarış değil, çocuklara küçük yaşlardan motor sporlarını sevdirerek o disiplini almaları olduğunu kaydeden Önderol, etkinliğe katılan çocukların parkurda ortaya koydukları başarı ile bunun tüm güzelliklerini yaşadıklarını söyledi.

Önderol, etkinliği Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” altında gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise yaptığı konuşmada, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına ilişkin olarak Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile çok verimli bir işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi kapsamınca gerçekleştirilen “Geleceğin Yarışçıları” etkinliğinin başarı ile gerçekleştirildiğini, çocuklar parkurda yaşlarına göre oldukça disiplinli hareket ederek güzel bir performans ortaya koyduklarını, ailelerin de çocukları ile güzel bir zaman geçirdiklerini ifade eden Karaokçu, bu tür sporların çocukların özgüvenlerinin artmasına ciddi katkılar sağlamakta olduklarının altını çizdi.

Karaokçu etkinliği büyük bir özveri ile hazırlayan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’na, katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

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