Umk Hasder İmece Çocuk Merkezi basın toplantısı ile tanıtıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda düzenlenen basın toplantısına proje ortakları yanında projeye destek veren gönüllü öğretmenler de katıldı..

Basın toplantısında Lefkoşa Surlariçi’nde hayata geçirilen “İMECE Çocuk Merkezi”nin amaçları, hedefleri ve bu konuda bugüne kadar atılan adımlarla ilgili bilgi verildi.

Yapılan konuşmaların sonunda “İMECE Çocuk Merkezi”ne ilişkin protokol, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Hasder Halk Sanatları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kani Kanol ve Proje Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlar tarafından imzalandı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, çocuklar, gençler, aileler ve toplumun geleceği adına bir projeyi daha hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Komisyon olarak sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklar, gençler ve ailelerin gelişimine “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi ile uzun süredir destek vermekte olduklarını anımsatan Karaokçu, HASDER tarafından hazırlanan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Prof. Dr. Mehmet Çağlar’la yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda bilimsel, ölçülebilir ve toplumsal fayda olarak çok güçlü hale getirilen İMECE Çocuk Merkezi” ile bölgenin gelişmesine değerli ve uzun soluklu bir katkı sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Karaokçu, HASDER Halk Sanatlar Vakfı Başkanı Kani Kanol, LAÜ Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çağlar, Atatürk İlkokulu yönetimi, projeye destek veren gönüllü öğretmenler ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

KANOL

HASDER Halk Sanatlar Vakfı Başkanı Kani Kanol, imecenin yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini bu geleneğin bilimsel temelli bir proje ile hayata geçirilmesi için yola çıktıklarını ve bu çerçevede İMECE Çocuk Merkezi’ni hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Amacın sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan risk altındaki çocuklara uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde dokunmak olduğuna işaret eden Kani Kanol, Atatürk İlkokulu Okul Yönetimi ile merkezden hizmet alacak 10 kız, 10 erkek üçüncü sınıf 20 çocuğun belirlenmesinin ardından gönüllü öğretmen havuzu oluşturarak çalışmalara başladıklarını anlattı.

HASDER’in kullanımında olan Ayluga Kilisesi’nin İMECE Çocuk Merkezi haline dönüştürüldüğüne işaret eden Kanol, projeye inanan ve güçlü bir destek veren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı ve ekibine, Prof. Dr. Mehmet Çağlar’a, gönüllü öğretmenlere, Atatürk İlkokulu Yönetimine ve katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

ÇAĞLAR

İMECE Çocuk Merkezi’nin akademik danışmanı LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar, projeyi düşünen ve hayal eden HASDER Yönetim Kurulu Başkanı Kani Kanol’a, inanan ve projenin gelişmesine destek veren Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibine, Atatürk İlkokulu Müdür Vekili Abdullah Sultanoğlu’na, ayrıca tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İMECE Çocuk Merkezi Projesi’nde yer almanın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların içerisinde kendisini en fazla heyecanlandıran ve motive den bir çalışma olduğuna işaret eden Çağlar, Merkezden destek almaya başlayan 10 kız ve 10 erkek çocuğa 3 yıl boyunca eğitim ve psikolojik destek verileceğini ve gelişimlerinin bilimsel bir potada bütünsel olarak değerlendirilerek gerekli raporlamaların yapılacağını vurguladı.

Çağlar, topluma ışık tutacak bu projenin devlet tarafından verilecek desteklerle farklı bölgelerde de hayata geçirilmesinin yararlı olacağına ilişkin inancını da dile getirdi.

SULTANOĞLU

Atatürk İlkokulu Müdür Vekili Abdullah Sultanoğlu ise ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölgenin çocuklarının ve ailelerinin gelişimine uzun soluklu bir dokunuşu hedefleyen İMECE Çocuk Merkezi Projesi’ni geliştiren HASDER, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Projeyi bölgede yetiştirilecek güzel bir ağaç olarak değerlendiren Sultanoğlu, Atatürk İlkokulu olarak projenin içinde yer almaktan duydukları mutluluğu da dile getirdi.

SEVGİN

Gönüllü öğretmenler adına konuşan Esin Sevgin ise, İMECE Çocuk Merkezi’ndeki çocuklara atölye çalışmaları ile destek vermekte olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik olarak geliştirilen projelerde görev aldığını anlatan Sevgin, “Çocuğa yapılan yatırım, topluma yapılan yatırımın en büyüğüdür” dedi.

Sevgin, bu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

HASDER’in kullanımında bulunan eski “Ayluga Kilisesi” binası yaklaşık iki yıllık yoğun ve verimli bir çalışma sonucunda İMECE Çocuk Merkezi’ne dönüştürülmüştür.

Özellikle çocukların gelişim evrelerinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen temel eğitimin ilk kademesi ilkokul 3. sınıflardan proje kapsamına alınan öğrencilerin, daha sonra da 4. ve 5. sınıflarda proje kapsamında yer almaları ve bahsi geçen üç yıl boyunca bu öğrencilerin bilişsel gelişimleri yanısıra duyuşsal ve devinimsel becerilerinin de gelişimlerine katkı koymak, bu çocukların gelecek beklentileri ve gelişimsel özelliklerine uygun vizyon oluşturmalarına katkı koymak, aileleriyle olumlu ilişkiler geliştirerek çocuklarının temel eğitimlerine desteklerini alarak katkı konmasını sağlayarak özellikle zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmek bu projenin oldukça önemli hedefleri arasındadır.

LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ın danışmanlığında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Uzmanları ile işbirliğinde yürütülecek bilimsel temelli çalışmalar çerçevesinde, pilot bölge olarak seçilen Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik, bilimsel yöntemlerle, başta çocukların ve aynı zamanda gençlerin ve ailelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, kurslar ve atölye çalışmaları düzenlenerek, bu çocukların ve gençlerin iyi yetişmiş, bilinçli, toplumsal sorumluluk sahibi, ülke kültürüne uyumlu, farklılıklara hoşgörülü, çevreye duyarlı ve saygılı, zararlı alışkanlıklardan arınmış bireyler olarak kazandırılmaları amaçlanmaktır.

Yukarıdaki amaçlar çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Atatürk İlkokulu’nda öğrenim gören ilkokul 2. sınıflardan Okul Müdürü ve 2. sınıf öğretmenlerinden oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen 10 kız ve 10 erkek toplam 20 öğrencinin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal gelişimlerini, çevre bilinçlerinin oluşmasını, aile içi-okul-toplumsal çevre ile ilişkilerini ve uyumlarını; ayrıca çocukların geleceklerini var oldukları çevrede, özel ve sosyal yaşamda bilinçli bir şekilde düzenleyip, sürdürebilmeleri için gerekli kişilik özelliklerinin kazandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar, belirlenen gönüllü ve ücretli öğretmen ve eğitmenler tarafından başlatılmış durumdadır.

İMECE Çocuk Merkezi’nde uygulanan program ilkokullar akademik takvimine uygun olarak öğlen 13.00 - 16.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Tüm çocuklara öğle yemeği ve ara öğün verilmekte, ödevlerine yardım edilmekte, okul müfredatına uygun ders tekrarı yapılmakta, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak aktiviteler yapmaları sağlanmaktadır.