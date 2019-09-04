banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99659
ALTIN
280.056
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8841
EURO
6.2326
Çukurova’da kaza
ÇUKUROVA'DA KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
banner306

Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor…

Lefkoşa, 4 Eylül 19 :  Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Işık Kitabevi tarafından otuz ikinci kez düzenlenen kitap fuarında bu yıl Türkiye’nin önemli gazeteci yazarlar ve belgeselcilerinden, Ümit Kıvanç’yı ağırlıyor.

Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor…

Lefkoşa, 4 Eylül 19 :  Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Işık Kitabevi tarafından otuz ikinci kez düzenlenen kitap fuarında bu yıl Türkiye’nin önemli gazeteci yazarlar ve belgeselcilerinden, Ümit Kıvanç’yı ağırlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor…

Lefkoşa, 4 Eylül 19 :  Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Işık Kitabevi tarafından otuz ikinci kez düzenlenen kitap fuarında bu yıl Türkiye’nin önemli gazeteci yazarlar ve belgeselcilerinden, Ümit Kıvanç’yı ağırlıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarın Kızılbaş Kilisesi, Gençlik Merkezi’nde yapılacak panel saat 20.30 da başlayacak moderatörlüğünü ise Yenidüzen gazetesi köşe yazarı, akademisyen, Sinan Dirlik gerçekleştirecek.

Panel ‘O meslek bunalımda, hakikat arayışına devam’ ismi ile günümüzde gazetecilik mesleğinin yüzleştiği tehlikeleri yerele hapsolmayan küresel bir perspektifle ele almayı hedefliyor.

banner317
Kuzey Kıbrıs’ta çok sevilen, tanınan gazeteci, sunucu Halit Kıvanç’ın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Ümit Kıvanç bir anlamda babasının izinden giderek, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazetecilik mesleğine haftalık yayınlanan Birikim dergisinde başladı.  Zaman içinde Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Taraf gazetelerinde editörlük ve haber müdürlüğü yaptı, köşe yazıları yazdı.

Gazetecilik mesleği ile birlikte çok iyi bir araştırmacı olan Kıvanç, İletişim Yayınlarından çıkan pek çok analiz ve inceleme kitabı kaleme aldı. Güçlü bir edebi dile de sahip olan Kıvanç’ın ayrıca dört tane romanı ve çeşitli belgeselleri de bulunmaktadır. Özellikle Ahmet Kaya ve Kazım Koyuncu belgeselleri Türkiye’de büyük ses getirdi.

Son olarak kaleme aldığı “O Meslek Bunalımda” isimli kitabıyla dünyada ve Türkiye’de gazetecilik  mesleğini analiz ederek, önemli çıkarımlarda bulundu. Kıvanç halen Birikim dergisinde ve Gazete Duvarda yazıyor, belgesel yapmaya devam ediyor.

(AK/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı,
Cumhurbaşkanı Akıncı, "group Prıme Four" Üyesi Fotoğraf Sanatçılarını Kabul Etti
Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”
Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”
Töre: Rum-Yuna hedefleri asla değişmez...
Töre: Rum-Yuna hedefleri asla değişmez...
UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı
UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı
Çukurova’da kaza
Çukurova’da kaza
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Belediyesi’ne çağrı
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Belediyesi’ne çağrı
“Türkiye’de yüksek öğrenim görecek öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı”
“Türkiye’de yüksek öğrenim görecek öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı”
Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...
Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...
4 Eylül 2019 Çarşamba Ek Gündemi
4 Eylül 2019 Çarşamba Ek Gündemi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim