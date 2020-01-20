Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı 24-28 Ocak’ta...

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı, 24-28 Ocak tarihleri arasında Kantara Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi kamplarında görev alan Eğitim Şefi ve Liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlere de kontenjan açılacak.

Müracaatlar 23 Ocak Perşembe gününe kadar Gençlik Dairesi Müdürlüğüne yapılabilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, yazılı açıklamasında, Türkiye’den 18, KKTC’den ise 7 uzmanın konuyla ilgili eğitim vereceğini vurguladı.



Eren, Ergenlik Psikolojisi alanında Psikolog, Sosyolog, Kriz Yönetimi ve Liderlik Uzmanı, Etkinlik Tasarlama Uzmanı, Basit Yaralanmalarda İlk Yardım Uzmanı ve daha birçok konuda Uzman eğitimciler tarafından eğitimlerin verileceğini söyledi.Gençlerin hem yaz hem de kış kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eren, eğitim ve davranışsal olarak en donanımlı şekilde gençlere hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.Eren, gerçekleşen eğitimlere katılanlara Uluslararası Temel Kamp Lider Eğitimi Programı Sertifikası verileceğini de kaydetti.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI