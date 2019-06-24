Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali’nde Bale Temsili Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Gazimağusa Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi iş birliği ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dört Mevsim (A.Vivaldi) ve Danzon (A.Márquez)" isimli II perdelik bale temsili gerçekleştirecek.
Etkinlik biletleri Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plaza mağazaları ve etkinlik girişlerinden temin edilebilecek.
(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI