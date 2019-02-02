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“uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” Nisan’da

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : İki yılda bir Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde düzenlenen “Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” Nisan’da

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : İki yılda bir Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde düzenlenen “Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:46
“uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” Nisan’da

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : İki yılda bir Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde düzenlenen “Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi” bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre DAÜ ev sahipliğindeki kongre “Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Kıbrıs” genel teması ile düzenlenecek.

“BİLDİRİ ÖZETLERİ 13 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLEBİLİR”

Söz konusu kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Kıbrıs teması ile ilgili; edebiyat, eğitim, dil, iletişim, kültür, politika, ekonomi, turizm, tarih ve diğer konuların bu kongrenin kapsamında olduğunu kaydetti.

Kongrede sunulan bildirilerin bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtıldığını belirten Doratlı, bildiri özetlerinin 13 Şubat Çarşamba gününe kadar gönderilebileceğini ifade etti.

Kongre ile ilgili bilgiler DAÜ-KAM’dan veya 0392 (630 1327) numaralı telefon ile nihal.sakarya@emu.edu.tr internet adresinden elde edinilebilir. Katılımcılar, https://cyprusstudies2019.emu.edu.tr kongre sayfasından daha fazla bilgi alabilir ve kongreye bildiri ile veya salt dinleyici olarak katılabilirler.

(ÖZ/HA)

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