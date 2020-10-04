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Uluslararası Çevrimiçi Öğretmen Toplantısı Yarın

ETKİNLİĞİ TAKİP ETMEK İÇİN WWW.5OCT.ORG ADRESİNDEN KAYIT GEREKİYOR

04 Ekim 2020 Pazar 13:06
Uluslararası Çevrimiçi Öğretmen Toplantısı Yarın
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ETKİNLİĞİ TAKİP ETMEK İÇİN WWW.5OCT.ORG ADRESİNDEN KAYIT GEREKİYOR

Lefkoşa, 4 Ekim 2020 (.): Eğitim Enternasyonali yarın, Dünya Öğretmenler Günü’nde çevrimiçi öğretmen toplantısı düzenliyor.

KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının “tarihin en büyük çevrimiçi öğretmen toplantısı” olacağı, çevrimiçi toplantının 24 saat süreceği, dünyanın her yerinden öğretmenlere açık olduğu ancak toplantıyı takip etmek için  kayıt yaptırmak gerektiği belirtildi. Toplantının Avrupa kısmı 16:50-20:00 saatleri arasında yayınlanacak. 

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2020 yılının yakın tarihin en zorlu yıllarından biri olduğunu, pandeminin zirvesinde küresel öğrenci nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının okula gidemediğini belirten Tel, “Uzaktan öğretim ve öğrenim için çözümler bulmak, yemek dağıtmak, kitaplar ve hatta internet bağlantıları dağıtmak için birlikte çalışan öğretmenler, eğitimin devam etmesini sağlamak için ileriye ve öteye gitti. Bu benzeri görülmemiş krizde öğrencilerine ve topluluklarına rehberlik etmede hayati bir rol oynadılar” dedi.

Toplantıda; Asya, Pasifik, Afrika, Arap ülkeleri, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Karayipler’de öğretmen ve öğretmen sendikalarının önceliklerinin önde tutulacağını belirten Tel, toplantıda, eğitim sektörünü şekillendiren Birleşmiş Milletler yetkilileri, eğitim bakanları, sendikacılar ve cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere kilit aktörlerin küresel diyalogları ve deneyimlerine de yer verileceğini kaydetti.

Etkinlik, Asya Pasifik’te 5 Ekim sabahı başlayacak ve 24 saat sonra Kuzey Amerika ve Karayipler’de sona erecek. Etkinliğin Avrupa yayını Kıbrıs yerel saati ile 16:50-20:00 saatleri arasında olacak. KTÖS’den Süleyman Gelener etkinliğin moderatörlüğünü yapacak ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in etkinlikte konuşması yer alacak. 

Kayıtlar www.5oct.org adresinden yapılacak.

(ID/ÖK) 

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