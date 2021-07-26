Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması 2020 Yılı Albümü yayımlandı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Zeytin ve Serbest konulu karikatür yarışmasına 62 ülkeden, 289 çizer 887 eser ile katılmıştı.

“Zeytin” ve “Serbest” konularının işlendiği 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda önde gelen ödüller şu şekildeydi: “Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo, Zeytin Konulu Bölüm Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık), İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran), Üçüncülük Ödülü: Zhaleh Yoosefinezhad (İran), Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs), İkincilik Ödülü: Damir Novak (Hırvatistan), Üçüncülük Ödülü: Grigoris Georgiou (Yunanistan)”.

Bu çerçevede yeni yayımlanan 2020 yılı albümünde, yarışmada derece alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, yarışma ile ilgili demeçler, basın bildirileri, ülkenin tarihi ve kültürel fotoğrafları, ayrıca yarışma kapsamında altın mizah ödüllü kazanan sanatçıların dünya ve ülke kültür karikatürüne katkıları nedeniyle, eser ve biyografileri yer alıyor.



GÜNGÖRDÜ



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kitap için şunları kaydetti:“Kalıcı ve yapılanları geleceğe taşıyan en önemli unsur hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap sevgisi, okuma alışkanlığı ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılması için nitelikli anlatı, kültür-sanat, sunum ve seminer sonuç bildirileriyle kitapların yayınlanması hedefinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bilindiği gibi Girne Belediyesi’ne ait Uluslararası ‘Zeytin Karikatürleri’ albüm kitapları, her yılın düzenlenen karikatür yarışma sonucuna göre kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden, jüri tanıtım sayfalarından, yarışma ile ilgi demeçler ve ülkemizi tanıtıcı tarihi mekanların fotoğraflarından oluşmaktadır. Albümler dünyanın dört bir yanına yaklaşık 65 ülke, 200’ün üzerindeki karikatür sanatçısına ve önemli kitapevlerine posta yoluyla gönderilmekte, ülkemizin yurtdışında tanıtımına hem sanatsal, hem de kültürel bağlamda çok önemli katkılar yapmaktadır. Ayrıca albüm kitapları ülkemizdeki birçok kurum, kuruluşlara, kütüphanelere, okullara ve üniversitelere de gönderilmektedir”