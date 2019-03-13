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Uluslararası şiir şöleni Cuma akşamı İskele Kültür Merkezi’nde

Uluslararası şiir şöleni Cuma akşamı İskele Kültür Merkezi’nde

13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
Uluslararası şiir şöleni Cuma akşamı İskele Kültür Merkezi’nde

İskele Belediyesi, Kıbrıs Balkanlar Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) tarafından organize edilen “Uluslararası Şiir Şöleni”, 15 Mart Cuma akşamı İskele Kültür Merkezi’nde yer alacak.

21. kez düzenlenen “Uluslararası Şiir Şöleni”ne ülke şairlerinden Mehmet Kansu, Bülent Fevzioğlu, İlkay Adalı ve Ceyhan Özyıldız katılacak; Arife Kalender, Emel İrtem, Emrullah Alp Türkiye’den; Çulpan Demir ise Tataristan’dan şölene katılarak şiirlerini şiir severlere sunacak.

Saat 20.00’de başlayacak Şölende, davetli şairlerin şiir sunumlarının yanı sıra, hayatını kaybeden şair Filiz Naldöven şiirleri okunarak anılacak.Burcu-Evren Karagöz’ün müzik sunumları ve Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun dans sunumları sonrasında, ikincisi düzenlenen ‘Şiir Yazma Yarışması’nın ödül töreniyle program son bulacak.

İskele Belediyesi Kültür Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen şölene ilgi duyan herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

İskele Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen “Uluslararası Şiir Şöleni”nin yanı sıra, İskele merkez okulları öğrencileriyle, şölene davetli şairler bir araya gelerek “şair ve şiir” konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Anahtar Kelimeler:
Iskele şiir şöleni
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