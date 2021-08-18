Uluslararası Poster Yarışması Sergisi Aralık’ta DAÜ’de sergilenecek

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ İletişim Fakültesi’nin de partner olarak yer aldığı Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News) Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan toplam 100 eser, dünyanın birçok ülkesinde turne sergiler olarak, izleyicilerle buluşuyor.

112 ülkeden 6 binden fazla eserin katıldığı yarışmanın sonucunda belirlenen 100 finalist eser, Aralık ayında DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Platformu’nda da sergilenecek.

Medyada yer alan sahte veya yalan haberlere dikkat çekmek ve bunun önüne geçebilmek için tartışma başlatmayı amaçlayan yarışmaya katılan eserler, geniş kapsamlı olarak basılı bir katalogla da izleyiciye sunulacak.

“Poster for Tomorrow” organizasyonuyla düzenlenen, Fransa Kültür Bakanlığı ve birçok önemli kuruluşun da desteklediği yarışma için dünya genelinden 89 jüri üyesi çevrim içi olarak katılımcıların eserlerini değerlendirmişti.

Profesyonel gazetecilerden oluşturulan çevrim içi jüri üyeleri arasında DAÜ İletişim Fakültesi öğretim görevlilerinden Kıbrıslı Türk Gazeteci Serhat İncirli de görev aldı.

Kısa listeye kalan eserler, daha sonra 10 kişilik final jürisi tarafından değerlendirilerek, en iyi 100 poster belirlendi.