banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

Uluslararası Poster Yarışması Sergisi Aralık’ta DAÜ’de sergilenecek

Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News) Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan 100 eserin aralık ayında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sergileneceği duyuruldu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
Uluslararası Poster Yarışması Sergisi Aralık’ta DAÜ’de sergilenecek

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ İletişim Fakültesi’nin de partner olarak yer aldığı Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News) Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan toplam 100 eser, dünyanın birçok ülkesinde turne sergiler olarak, izleyicilerle buluşuyor.

112 ülkeden 6 binden fazla eserin katıldığı yarışmanın sonucunda belirlenen 100 finalist eser, Aralık ayında DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Platformu’nda da sergilenecek.

Medyada yer alan sahte veya yalan haberlere dikkat çekmek ve bunun önüne geçebilmek için tartışma başlatmayı amaçlayan yarışmaya katılan eserler, geniş kapsamlı olarak basılı bir katalogla da izleyiciye sunulacak.

banner341
“Poster for Tomorrow” organizasyonuyla düzenlenen, Fransa Kültür Bakanlığı ve birçok önemli kuruluşun da desteklediği yarışma için dünya genelinden 89 jüri üyesi çevrim içi olarak katılımcıların eserlerini değerlendirmişti.

Profesyonel gazetecilerden oluşturulan çevrim içi jüri üyeleri arasında DAÜ İletişim Fakültesi öğretim görevlilerinden Kıbrıslı Türk Gazeteci Serhat İncirli de görev aldı.

Kısa listeye kalan eserler, daha sonra 10 kişilik final jürisi tarafından değerlendirilerek, en iyi 100 poster belirlendi.

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2021 17:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek
Başbakan Saner Antalya’da incelemelerde bulundu yanan bölgelerin rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi aldı
Başbakan Saner Antalya’da incelemelerde bulundu yanan bölgelerin rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi aldı
Tatar: “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır“
Tatar: “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır“
“Teslimat” Türkiye’de finalist
“Teslimat” Türkiye’de finalist
Yaban hayatta görüntü yakalarken dikkat edilmesi gereken etik kurallara dikkat çekmek amacıyla panel düzenlenecekhayatta görüntü yakalarken dikkat edilmesi gereken etik kurallara dikkat çekmek amacıyla panel düzenlenecek
Yaban hayatta görüntü yakalarken dikkat edilmesi gereken etik kurallara dikkat çekmek amacıyla panel düzenlenecekhayatta görüntü yakalarken dikkat edilmesi gereken etik kurallara dikkat çekmek amacıyla panel düzenlenecek
Yabancı öğrenciler, yeni eğitim dönemi için alınan tedbirlerle ilgili endişeli
Yabancı öğrenciler, yeni eğitim dönemi için alınan tedbirlerle ilgili endişeli
Yaylalı: “Asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz”
Yaylalı: “Asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz”
Akdoğan'da yangın
Akdoğan'da yangın
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim