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Uluslararası Mevlana Vakfı İle Lefke Yardım Ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

11 Ağustos 2022 Perşembe 17:30
Uluslararası Mevlana Vakfı İle Lefke Yardım Ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye’de merkezi bulunan Uluslararası Mevlana Vakfı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Lefke Yardım ve Halk Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’de merkezi bulunan Uluslararası Mevlana Vakfı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında, KKTC sınırları içerisinde yaşayan bireylerin kültürel gelişimine olanak sağlayacak işbirliği çerçevesinde; Mevlana Celaleddin Rumi Düşüncesi’nin Kuzey Kıbrıs’a taşınması konusunda ortak yürütülebilecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğaltılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Protokolü, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana’nın 22. Kuşak Torunu olan Esin Çelebi Bayru ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emel Yılmaz imzaladı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, KKTC sınırları içinde yaşayan vatandaşların, yabancı ülke vatandaşı ayrımı gözetilmeksizin tüm bireylere kapsayacak şekilde Mevlana Celaleddin Rumi Düşüncesi’nin taşınması amacıyla işbirliği yapıldığını belirtti. 

“Uluslararası tanınmışlığı olan Mevlana Vakfı ile imzalanan bu protokol sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke imza atıldığını” ifade eden Yılmaz, “İstanbul ve Konya’da ofisleri bulunan ve günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde kabul gören insan sevgisi temelinde çalışmalar yürüten Uluslararası Mevlana Vakfı ile imzalanan bu protokol ile özelde Lefke İlçesi, genelde tüm ülkede kültürel bilgi alışverişi sağlanması hedefleniyor” ifadelerinde bulundu.

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Son Güncelleme: 11.08.2022 18:23
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