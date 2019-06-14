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Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da

14 Haziran 2019 Cuma 13:12
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da

23. Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 18 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

18 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda Aleyna Tilki konseriyle başlayacak olan festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.
 
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bazı Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Arkın Palm Beach Hotel’de basın toplantısı düzenledi.

Arter basın toplantısında, ülkenin  kültür sanat başkenti olmanın  ciddi bir sorumluluğu getirdiğini, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek her geçen yıl festivali daha ileri noktalara taşıdıklarını kaydetti.

Arter, festivalin  bugün ulaştığı düzey ile uygarlık beşiği Akdeniz'de önemsenen ve saygın bir organizasyon haline geldiğini kaydederek, “Bu saygınlığa erişen festivalimiz, referans gösterilen kültürel ve sanatsal boyutuyla başlı başına bir kurum olmuştur” dedi.

Arter, festivalin, ilk kez düzenlendiği günden bu güne, 150’ye yakın etkinlikte, 450’den fazla sanatçının yer aldığını ve  400 bini aşkın kişinin etkinliklere  katıldığını ifade etti.

Arter, “Gururla söylüyorum ki, son yıllarda yaptığımız girişimlerle festivalimiz, uluslararası nitelik kazanmış, turistik bir enstrümana dönüşmüş ve özellikle son altı yıldır turistik promosyon olarak kullanılmakta ve seyirci kitlesi uluslararası bir nitelik taşımaktadır” dedi. 

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Arter, açılış konserinin ücretsiz,  Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletlerinin 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletlerinin ise 40 TL karşılığında  Gazimağusa Belediyesinden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebileceğini belirti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arter,  festivalin toplam bütçesinin 1 milyon 200 bin TL civarında olduğunu, bunun yüzde 30’arının  sponsor ve  bilet satışlarından karşılanacağını geriye kalan yüzde 60’lık kısmının Belediye kaynaklarından karşılanacağını belirtti.

Arter festivalle ilgili duyuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklere de yaptıklarını,  STÖ’ler ve  Derinya Belediye Başkanı  üzerinden de  temaslar gerçekleştirdiklerini, ayrıca Derinya Kapısı’nda da  tanıtım gerçekleştireceklerini, Güney Kıbrıs’tan da festivale önemli katılım gerçekleştiğini ifade etti.

Derinya Kapısı’nın açılmasıyla Gazimağusa’ya Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçi sayısının 3 kat arttığını söyleyen Arter, bunda kapının açılması yanında euro’nun TL karşısında değer kazanmasının da etkili olduğunu kaydetti.

Derinya Kapısı’ndan Gazimağusa’nın kent merkezine ulaşımı sağlamak için otobüs servisi koyacaklarını söyleyen Arter, bisiklet projesi kapsamında  bir istasyonu Derinya Kapısı’nın olduğu yere koyacaklarını belirtti.

Arter,  festivale davet ettikleri yabancı sanatçılar ile ilgili  Rum tarafından kaynaklanan  siyasi engellerle zaman zaman karşılaştıklarını ancak bu yıl böyle bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Arter,  kent  asfalt çalışmalarıyla ilgili olarak da  atık su kanalizasyon sisteminin onarımı için kentte 500 noktaya müdahale edileceğini, AB finansmanıyla gerçekleştirilecek bakım ve onarımın ardından 31 kilometrelik asfaltlama çalışması başlatılacağını söyledi.

Kentte gerçekleştirilen sivrisinekle mücadele çalışmalarını da anlatan Arter, ay sonu  gibi şikayetlerin sona ereceğini sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 14.06.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali
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