banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Üçlü görüşme bugün
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Acil durum hastanesi mi, acil...
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Geçiş kapılarında turuncu seviye uygulanıyor
Testsiz geçişler başladı!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 71 yeni vaka
Kapat

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Serenad Bağcan Konseri ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Çarşamba akşamı Serenad Bağcan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sunacağı “Zamansız Şarkılar” konseri ile başlıyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 10:45
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Serenad Bağcan Konseri ile başlıyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Yeteneklerimi ve potansiyelim barış ve birlik için kullanmayı hedefleyen bir yaşam sanatçısıyım” diyen Serenad Bağcan, Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’ da Girne Amfi Tiyatro’ da sahne alarak 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışını yapacak.

29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında toplam 11 konserin yer alacağı bu yılki festival; Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleşecek. 

REPERTUVARDA “KÖPRÜDEN GEÇEMEDİM” DE VAR

banner341
Klasik Batı Müziği ile Türk Halk Müziğini sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Bağcan bu konserinde Sıla 4’ün en popüler parçalarından “Köprüden Geçemedim” şarkısını da yorumlayacak.

“Zamansız Şarkılar” konseptindeki festival açılış konserinde orkestra için düzenlemelerini Ali Hoca’nın yaptığı “Her Şey Seninle Güzel, Pamuk İpliği, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Ochi Cherneye, Sway, Historia de un Amor, Perfida, Misirlou, Chitarra Romana, Summertime, Besame Mucho, Amado Mio, Cielito Lindo, Hasta Siempre Moliendo Café, Those Were The Days, Amor Amor ve El Porompompero” parçaları yer alacak.

Festival 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’ de Bellapais Manastırı Açık Hava’ da yer alacak olan Burcu Durmaz & LBO Konseri ile devam edecek.  

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Festival Açılış Konseri’nin biletleri 60 TL’ den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi (yeni bina) Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan sağlanabiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2021 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Uçaner TAK'a konuştu
Dr. Uçaner TAK'a konuştu
Asya bebek için Girne’de yardım konseri düzenleniyor
Asya bebek için Girne’de yardım konseri düzenleniyor
UBP Miletvekili Menteş Gündüz izole oldu
UBP Miletvekili Menteş Gündüz izole oldu
Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi
Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor
Yenidoğan canlandırma kursu düzenleniyor
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi: "Din dersi müfredatın gerisinde bırakılıyor"
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim