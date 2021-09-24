Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali programında 11 konser var

Konser, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower, Major ve Kösezade Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin düzenleyicisi Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Rüstem Kitapevinde Telsim Vodafone ile ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Dernek Başkanı Halil Kalgay, imza töreninde yaptığı konuşmada, 19’uncu Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde, 11 farklı konserin yer alacağını söyledi. Kalgay, "İçinde bulunduğumuz koşullar, ülkemizde hem belli sektörleri hem de insanlarımızı ekonomik yönden etkilemiştir. Ancak müzik ve kültür - sanat festivallerine en çok da böyle zamanlarda ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu anlamlı etkinliğe yeniden destek vermekten dolayı heyecan duyduklarını söyledi. Tanpınar, "Müzik ve sanata bu dönemde çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor, müzik morallerimizi düzeltmek için büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

19. ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI

Festival Programı şöyle:

29 Eylül Girne Amfi Tiyatro Serenad Bağcan & KKTC CSO

01 Ekim Bellapais Manastırı (Açık Hava) Burcu Durmaz & LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca)

05 Ekim Bellapais Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk (Piano:Esra Poyrazoğlu Alpan)

09 Ekim Bellapais Gülsin Onay Piyano Resitali

12 Ekim Bellapais LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca)

15 Ekim Bellapais Eser Öktem Piyano Resitali

18 Ekim Bellapais Aeterna Piano Trio

20 Ekim Bellapais Nursel Hançer Keman Resitali (Piano: Atakan Sarı)

23 Ekim Bellapais KKTC CSO Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Soprano Laden İnce)

26 Ekim Bellapais Arman Ratip Doğaçlama Müziği Piyano Resitali

29 Ekim Bellapais KKTC CSO Konseri (Şef: Antonio Pirolli / Solist: Can Özhan, Keman)

29 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak Serenad Bağcan & KKTC CSO Konseri saat 20.30’ da, diğer tüm konserler ise saat 20.00’ de başlayacak.

Biletler (60 TL): Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi (yeni bina) Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden.

Online bilet: biletfest.com.

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