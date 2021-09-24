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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali programında 11 konser var

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalinin 19’uncusu bu yıl 29 Eylül ile 29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Festivalde 11 konser yer alacak.

24 Eylül 2021 Cuma 11:15
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali programında 11 konser var

Konser, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower, Major ve Kösezade Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin düzenleyicisi Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Rüstem Kitapevinde Telsim Vodafone ile ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Dernek Başkanı Halil Kalgay, imza töreninde yaptığı konuşmada, 19’uncu Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde, 11 farklı konserin yer alacağını söyledi. Kalgay, "İçinde bulunduğumuz koşullar, ülkemizde hem belli sektörleri hem de insanlarımızı ekonomik yönden etkilemiştir. Ancak müzik ve kültür - sanat festivallerine en çok da böyle zamanlarda ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu anlamlı etkinliğe yeniden destek vermekten dolayı heyecan duyduklarını söyledi. Tanpınar, "Müzik ve sanata bu dönemde çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor, müzik morallerimizi düzeltmek için büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

19. ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI                                                   

Festival Programı şöyle:                                                                                                                                                                           

29 Eylül Girne Amfi Tiyatro Serenad Bağcan & KKTC CSO                    

01 Ekim Bellapais Manastırı (Açık Hava) Burcu Durmaz & LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca)                                                                                      

05 Ekim Bellapais Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk (Piano:Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                  

09 Ekim Bellapais Gülsin Onay Piyano Resitali                                                                                                            

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12 Ekim Bellapais LBO Konseri (Şef: Oskay Hoca)                                                                                                                      

15 Ekim Bellapais Eser Öktem Piyano Resitali                                                                                                                               

 18 Ekim Bellapais Aeterna  Piano Trio                                                                                                                                                               

20 Ekim Bellapais Nursel Hançer Keman Resitali (Piano: Atakan Sarı)                                                                                             

23 Ekim Bellapais KKTC CSO Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Soprano Laden İnce)                                                                      

26 Ekim Bellapais Arman Ratip Doğaçlama Müziği Piyano Resitali                                                                                     

29 Ekim Bellapais KKTC CSO Konseri (Şef: Antonio Pirolli / Solist: Can Özhan, Keman)                                                               

29 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak Serenad Bağcan & KKTC CSO Konseri saat 20.30’ da,  diğer tüm konserler ise saat 20.00’ de başlayacak.                                                                                                                                  

Biletler (60 TL): Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi (yeni bina) Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden.                                                                                                

Online bilet: biletfest.com.                                                                                                                                                

Facebook:“internationalnorthcyprusmusicfestival” / instagram:“intnorthcyprusmusicfestival”  

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Son Güncelleme: 24.09.2021 11:54
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali
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