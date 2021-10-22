Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Senfoni Orkestrasının konseri yarın Bellapais Manastırı’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Festival 26 Ekim Salı akşamı Bellapis Manastırı’nda Arman Ratip’in “Doğaçlama Müziği” Piyano Resitali ile devam edecek.

Festival, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla düzenleniyor.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alındığı festival konserlerinin biletleri 60 TL’den, Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan satılıyor.