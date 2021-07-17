banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali bugün başlıyor

20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümünde Lefkoşa’da Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali düzenleniyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:00
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali bugün başlıyor

Turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile gerçekleşecek festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle 17-18 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde yapılacak. Festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton; Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi etkinlikler yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların izleyicilerle buluşacağı festival kapsamında ayrıca, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da zafer alayları düzenlenecek.

banner341
Festivalde Türkiye’den Kahramanmaraş dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, Gaziantep’in baklavası gibi lezzetler de sunulacak.

Açılış, bugün saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılacak.

banner360
Son Güncelleme: 17.07.2021 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti
Saner, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti
Yeşilköy'e ateş düştü
Yeşilköy'e ateş düştü
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Heykele Hayır Platformu eylem düzenliyor
Heykele Hayır Platformu eylem düzenliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sendikal Platform CTP ve TDP’nin kararlarını selamladı
Sendikal Platform CTP ve TDP’nin kararlarını selamladı
Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı
Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı
Akça, Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma hakkında açıklama yaptı
Akça, Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma hakkında açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği CTP ve TDP’yi kınadı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği CTP ve TDP’yi kınadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim