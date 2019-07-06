Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, bu yıl Uluslararası Kooperatifler Günü’nün “İnsan Onuruna Yakışır İş için Kooperatifler” teması ile kutlandığını kaydetti; ülkedeki tüm kooperatiflerin, yönetici ve çalışanlarının ve kooperatiflere emekleriyle birikimlerini emanet eden halkın Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı.

Dana, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede bir asrı aşan ciddi bir geçmişe sahip olan kooperatifçiliğin, tüm dünyada olduğu gibi, toplumların kalkınmasında önemli bir yapı taşı konumunda olduğunu kaydetti.

Kooperatif örgütlerinin düzenli ve etkili biçimde çalışmalarının, gelişimi sağlarken, daha güçlü kooperatif örgütlerinin oluşmasının da önü açılacağını ifade eden Dana, “Kooperatifçilik ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk teşkilatlardır” dedi.

“Mukayyitliğimiz değişen ve gelişen koşullara ve anlayışa paralel olarak, Kooperatifçilik prensip ve uygulamalarını, toplumun Kooperatif Örgütlerine adapte etmek ve kooperatiflere mali yardım ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız vermiştir” diyen Dana, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği,’nin faaliyetlerine ana politika ve plan doğrultusunda yön ve yol göstermek üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca yeni dönemde çok yoğun ve bir o kadar güçlü çalışmalar yapmak hedefinde olduğunu belirtti.

“ZOR BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİLİYOR”

Kooperatifçiliğin farklı sorunlar nedeniyle zor bir dönemeçten geçtiğini dile getiren Dana, mevcut mevzuat altyapıları ve personel eksiklikleri, teknik altyapı yetersizlikleri gibi nedenler ile bugüne kadar çözülemeyen birçok sorun olduğunu belirtti.

Dana mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Ancak yeni dönemde kurumumuz, bu sorunların üzerine gidecek ve birlikte iş yapma, birlikte çalışma, kısaca iş birliği şeklinde tanımlanan kooperatifçilik, ortakları için bir menfaat unsuru, yöneticiler için bir ekonomik faaliyet, çalışanlar için bir iş, devlet için de bir kalkınma aracı olmayı tam anlamı ile başaracaktır.”

