Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104193
ALTIN
222.536
DOLAR
5.3718
STERLİN
7.0831
EURO
6.0823
Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
TRAFİK KAZASI
Taşkıran tutuksuz yargılanacak
TAŞKIRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak
GÜNEŞ'LER 4 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner282

Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli

Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli

04 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğinde ve KKTC Merkez Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen “Küresel Kriz Sonrası Dönemde Yerel Krizler: Ağustos 2018 Türkiye Örneği” paneline bankacılık sektörünün önde gelenleri, ekonomi uzmanları, yatırımcılar ve akademisyenler biraraya geldi.

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleşen panel Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu Asbaşkanı Vedat Yorucu’nun konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından York Üniversitesinden Ekonomi Profesörü Gülçin Özkan finansal krizlerin nasıl okunması gerektiğine dair tarihsel bir bakışın ardından Ağustos 2018 krizinden sonra bizi nelerin beklediğine değindi. Sunumunda dünyadaki örneklere de yer veren Prof. Dr. Özkan, yaşan son ekonomik krizin cari açık, reel sektör ve enflasyon bağlamındaki yansımalarını değerlendirdi.

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Prof. Dr. Fatma Doğruel ise “Küresel Ekonomik Kriz ve Türk Ekonomisi Üzerine Muhtemel Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı. Yaşanan son ekonomik krizin ardından alınacak tedbirlerin tarihteki diğer ekonomik krizlerdekinden farklı olacağına dikkati çeken Prof. Dr. Doğruel yeni korumacılık yaklaşımı ile krizin etkilerinin kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

“MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER İLE BU KRİZİN ETKİLERI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILMIŞTIR”

Panelde konuşma yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ise yaşanan Ağustos 2018 ekonomik krizinin ardından KKTC bankacılık sektörü ile ilgili makro ihtiyati tedbirlerin gecikmeden alındığını, krizin bireysel tüketiciye yansımalarının hafifletilmesi bağlamında müdahalelerin yapıldığını söyledi.  Günay, “Bu sayede bundan sonrası için ekstra bir şok gelmediği müddetçe bankacılık sektöründe kötü günler beklenmediğini ifade etti.  KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay “Şu anki göstergeler KKTC bankacılık sektöründe bir sıkıntı olmadığı yönündedir. Mevcut verilerimiz ışığında yakın gelecekte de KKTC bankacılık sektörü ile ilgili herhangi bir sorun görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 04.03.2019 19:13
Anahtar Kelimeler:
Ufü Ekonomi Paneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu”
“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu”
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
Tkp Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını Eleştirdi
Tkp Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını Eleştirdi
Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı
Hasan Hastürer Yyk Üyeliğine Atandı
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Çocukları “dostluk Kazansın” Sloganıyla Futbol Turnuvası Düzenledi
Vakıflar Arabahmet İyilik Evi Çocukları “dostluk Kazansın” Sloganıyla Futbol Turnuvası Düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kültür Teknik Komitesi İle Toplantı Yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kültür Teknik Komitesi İle Toplantı Yaptı
AP adayı Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti
AP adayı Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti
Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi
Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim