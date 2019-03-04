Uluslararası Final Üniversitesi’nde ekonomi paneli

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğinde ve KKTC Merkez Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen “Küresel Kriz Sonrası Dönemde Yerel Krizler: Ağustos 2018 Türkiye Örneği” paneline bankacılık sektörünün önde gelenleri, ekonomi uzmanları, yatırımcılar ve akademisyenler biraraya geldi.

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleşen panel Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu Asbaşkanı Vedat Yorucu’nun konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından York Üniversitesinden Ekonomi Profesörü Gülçin Özkan finansal krizlerin nasıl okunması gerektiğine dair tarihsel bir bakışın ardından Ağustos 2018 krizinden sonra bizi nelerin beklediğine değindi. Sunumunda dünyadaki örneklere de yer veren Prof. Dr. Özkan, yaşan son ekonomik krizin cari açık, reel sektör ve enflasyon bağlamındaki yansımalarını değerlendirdi.

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Prof. Dr. Fatma Doğruel ise “Küresel Ekonomik Kriz ve Türk Ekonomisi Üzerine Muhtemel Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı. Yaşanan son ekonomik krizin ardından alınacak tedbirlerin tarihteki diğer ekonomik krizlerdekinden farklı olacağına dikkati çeken Prof. Dr. Doğruel yeni korumacılık yaklaşımı ile krizin etkilerinin kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

“MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER İLE BU KRİZİN ETKİLERI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILMIŞTIR”

Panelde konuşma yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ise yaşanan Ağustos 2018 ekonomik krizinin ardından KKTC bankacılık sektörü ile ilgili makro ihtiyati tedbirlerin gecikmeden alındığını, krizin bireysel tüketiciye yansımalarının hafifletilmesi bağlamında müdahalelerin yapıldığını söyledi. Günay, “Bu sayede bundan sonrası için ekstra bir şok gelmediği müddetçe bankacılık sektöründe kötü günler beklenmediğini ifade etti. KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay “Şu anki göstergeler KKTC bankacılık sektöründe bir sıkıntı olmadığı yönündedir. Mevcut verilerimiz ışığında yakın gelecekte de KKTC bankacılık sektörü ile ilgili herhangi bir sorun görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.