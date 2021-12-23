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Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki sokak hayvanları için kuru mama bağışladı

Uluslararası Final Üniversitesi öğrenciler ile öğretim görevlileri, Güzelyurt bölgesinde sokak hayvanlarının toplu bulundukları bazı alanları ziyaret ederek, sokak hayvanları için kuru mama bağışında bulundu. 

23 Aralık 2021 Perşembe 19:30
Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki sokak hayvanları için kuru mama bağışladı

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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ülkedeki sokak hayvanlarının hatırlanması amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamda ülkedeki sokak hayvanları için belli noktalara ve barınaklara ziyaretler başlattıkları belirtildi. 

Bu kapsamda, Güzelyurt’ta barınak olmadığı için, sokak hayvanlarının toplu bulundukları alanları, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte ziyaret eden Final Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri, sokak hayvanlarına sahip çıkılması mesajını aktardılar. 
 

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Son Güncelleme: 23.12.2021 22:36
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