Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki sokak hayvanları için kuru mama bağışladı

Bu kapsamda, Güzelyurt’ta barınak olmadığı için, sokak hayvanlarının toplu bulundukları alanları, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte ziyaret eden Final Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri, sokak hayvanlarına sahip çıkılması mesajını aktardılar.
Bu kapsamda, Güzelyurt’ta barınak olmadığı için, sokak hayvanlarının toplu bulundukları alanları, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte ziyaret eden Final Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri, sokak hayvanlarına sahip çıkılması mesajını aktardılar.