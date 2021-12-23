Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki sokak hayvanları için kuru mama bağışladı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ülkedeki sokak hayvanlarının hatırlanması amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamda ülkedeki sokak hayvanları için belli noktalara ve barınaklara ziyaretler başlattıkları belirtildi.

Bu kapsamda, Güzelyurt’ta barınak olmadığı için, sokak hayvanlarının toplu bulundukları alanları, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte ziyaret eden Final Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri, sokak hayvanlarına sahip çıkılması mesajını aktardılar.

