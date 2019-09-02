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Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı

Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle, “Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE 2019)” başlıklı ve bu yılki teması “Dijital Karışıklık Çağında Endüstri Mühendisliği Uygulamaları” olan uluslararası konferansın açılış töreni, 2 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ile Konferans Eşbaşkanı ve DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan’ın yanı sıra, çok sayıda akademisyen katıldı.

Bünyesinde, “6th Global Conference on Engineering and Technology Management (GCETM)“, “4th Global Conference on Industrial Engineering (GCIE)” ve “5th Global Conference on Healthcare Systems Engineering and Management (GCHSEM)” başlıklı uluslararası üç konferans dizisini bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri mühendisliği alanındaki yenilikleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları uluslararası bir forum oluşturuyor.

Tüm Katılımcılara Teşekkür

DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterilmesiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır, konferansa katkıda bulunan tüm katılımcılara ve sponsorlar Elginkan Vakfı, Meydan İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yapı Türk, Albaraka Türk, Ias Canias ve Necat & Zorlu firmalarına teşekkürlerini iletti.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konferans sonuçlarının bilime katkıda bulunacağını ifade ederek, katılımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulundukları süre zarfında tarihi yerleri de gezmeleri tavsiyesinde bulundu. DAÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) ve ShanghaiRanking listelerinde yer alan bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek, üniversite olarak devlet kurumlarıyla el ele toplumun gelişimine büyük katkı koyduklarının altını çizdi.

Dijital Bozulma

Konferansın açılış sunumunu DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özden, “How to Survive in the Digital Disruption Era” başlıklı sunumunda, hızla ilerleyen teknolojinin insanlık tarihini nasıl değiştirdiğinden ve dijital bozulmanın şirketlerin pazarlama stratejilerini ne yönde etkilediğini anlattı.

Paralel Oturumlar Tamamlandı

Açılış konuşmaları ve açılış sunumunun ardından paralel oturumlara geçildi. Soli Salonu’nda İngilizce olarak yapılan oturumun başkanlığını Esra Ağca Aktunç gerçekleştirdi. Oturumda; Dr. Akram El-Tannir “Optimal Order Quantity for the Mean-Variance Newsvendor Problem with Stockout”, İlker Küçükoğlu “Binary Satin Bowebird Optimizer for the Set Covering Problem”, Nozir Shokirov, Tonguç Ünlüyurt ve Bülent Çatay ise “Crew Constrained Home Health Care Routing Problem with Time Windows and Synchronized Visits” başlıklı sunumlar yaptı.

Lambousa Salonu’nda Türkçe olarak yapılan oturumun başkanlığını ise Dr. Murat Durucu gerçekleştirdi. Bu oturumda Cemil Ceylan “Research on the Interaction between Patient Satisfaction, Service Quality, Organizational Image and Trust in a Training and Research Hospital”, Fatma Betül Yeni, Mehmet Mustafa Acıpayamoğlu ve Emre Çevikcan “Multi Criteria Group Decision Making in the Selection of CNC Woodworking Machinery”, Tolga Gedikli ve Beyzanur Çayır Ervural ise “Selection of Optimum Maintenance Strategy using Multi-Criteria Decision Making Approaches” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

İkinci Gün de Devam Edecek

GJCIE 2019 Konferansı 3 Eylül 2019 Salı günü yapılacak paralel oturumlarla devam edecek. Bilgi sistemleri ve teknoloji uygulamaları, konferans kapsamında detaylı olarak masaya yatırılacak. Konferansta, özellikle dijital çağda verinin üretime nasıl katkı yapacağı ve organizasyonların verimliliği bu kapsamda nasıl artıracağı tartışılıyor. Konferans kapsamında Endüstri Mühendisliği alanındaki en güncel konuların ve uygulamaların akademisyenler ve araştırmacı mühendisler tarafından değerlendirilmesinin yanı sıra, ileriye dönük iş birlikleri için bir zemin oluşturulacak.

Prestijli Yayınevinde Basılacak

GJCIE 2019’da sunulmak üzere kabul edilen makaleler, prestijli bir uluslararası yayınevi olan Springer Nature tarafından “Lecture Notes in Industrial Engineering and Management” isimli kitapta basılacak. Bu yayın ayrıca Web of Science tarafından da taranıyor. Yerel firmalardan Necat & Zorlu Ltd’in desteklediği konferans hakkında daha detaylı bilgi https://www.gjcie.org/ adresinden edinilebiliyor.

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