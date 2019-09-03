Uluslararası endüstri mühendisliği konferansı DAÜ’de başladı

Açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ile Konferans Eşbaşkanı ve DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan’ın yanı sıra, çok sayıda akademisyen katıldı.

Bünyesinde, “6th Global Conference on Engineering and Technology Management (GCETM)“, “4th Global Conference on Industrial Engineering (GCIE)” ve “5th Global Conference on Healthcare Systems Engineering and Management (GCHSEM)” başlıklı uluslararası üç konferans dizisini bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri mühendisliği alanındaki yenilikleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları uluslararası bir forum oluşturuyor.

Tüm Katılımcılara Teşekkür

DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterilmesiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır, konferansa katkıda bulunan tüm katılımcılara ve sponsorlar Elginkan Vakfı, Meydan İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yapı Türk, Albaraka Türk, Ias Canias ve Necat & Zorlu firmalarına teşekkürlerini iletti.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konferans sonuçlarının bilime katkıda bulunacağını ifade ederek, katılımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulundukları süre zarfında tarihi yerleri de gezmeleri tavsiyesinde bulundu. DAÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) ve ShanghaiRanking listelerinde yer alan bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek, üniversite olarak devlet kurumlarıyla el ele toplumun gelişimine büyük katkı koyduklarının altını çizdi. (MHA)