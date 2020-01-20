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“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” yarın yapılıyor

Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayelerinde yarın “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” gerçekleştiriliyor.

“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” yarın yapılıyor

Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayelerinde yarın “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” gerçekleştiriliyor.

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:08
“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” yarın yapılıyor

YÖDAK Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nun resmi açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yapacak.

Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu Başkanı ve YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in verdiği bilgiye göre, KKTC’de “bilim diplomasisi” kavramının yerleşmesine katkı sağlaması hedeflenen “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nun açılışına Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.

Hasgüler, Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nda; “Bilim diplomasisinin önemi, kavramın doğuşu ve yayılışı ile en iyi örneklerinin konuşulacağını, KKTC’nin bilim ve teknolojiyi kullanarak uluslararası alanda neler yapabileceğinin ele alınacağını, KKTC’de siyasetin ileri gelen isimleri ile dünyada fark yaratan uluslararası profesyonelleri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getireceğini” belirtti.

Konferansta, bilim ve diplomasiyi doğru ve etkili şekilde bir araya getirme misyonuyla ilgili atılabilecek somut adımların da değerlendirileceğini ifade eden Hasgüler, şunları kaydetti:

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“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nda, ‘bilim için diplomasi, diplomasi için bilim’ söylemiyle yola çıkılacak. Uluslararası alanda birçok ülkenin ve milletin yaşadığı sorunlarla bu sorunların bilim diplomasisi üzerinden olası çözüm yollarına dikkat çekilecek. Kamusal düzeyde devletin belirlediği hedeflerin, bilim diplomasisi kanallarıyla çeşitlendirilmesi ve üniversitelerin bu konuda atabileceği adımlar tartışılacak.”

Konferansta, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in konuşmasını takiben “Bilim diplomasisi bizim için neden önemli?”, “Bilim diplomasisi kavramının doğuşu ve yayılışı”, “Bilim diplomasisi nedir: kapsam ve tanımlar”, “Bilim diplomasisinin en iyi uygulamaları: uluslararası örnekler”, “KKTC, bilim ve teknolojiyi kullanarak nasıl ileriye gidebilir?”, “Geleceğe bakış: somut adımlar” gibi oturum ve paneller yer alacak.

“KKTC’de bilim diplomasisi kavramının yerleşmesi ve gelişmesini” hedefleyen konferansta, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kültür Üniversitesi Eski Rektörü ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, Fransa Le Havre Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Pierre Bruno Ruffini, Moskova RUDN Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Olga Krasnyak, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, TABİP Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan ve TABİP Koordinatörü Pınar Ünal da konuşmacı olarak yer alacak.

Hasgüler, “Ülkemiz için uluslararası alanda yeni ufuklar açacak Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu, üniversitelerimiz ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla ülkemizi bilim ve teknoloji ile dünyaya daha güçlü bağlar kurmak için farklı etkinliklerle çalışmalarını sürdürecek” görüşünü de paylaştı.

Son Güncelleme: 20.01.2020 17:12
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu
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